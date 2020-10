„Wicepremier Kaczyński w rządzie Mateusza Morawieckiego to rozwiązanie dziwaczne – wicepremier będzie w rządzie podwładnym Morawieckiego, a jednocześnie będzie jego przełożonym po linii partyjnej. To niezdrowa sytuacja” – tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM mówił Bronisław Komorowski. „Widocznie sytuacja w koalicji jest na tyle zła, że Kaczyński uważa, iż to jedyny sposób na rozwiązanie narastającego kryzysu, który w znacznej mierze jest poprzez niego wywołany” – stwierdził były prezydent.

Komorowski: Kaczyński jako wicepremier to rozwiązanie dziwaczne Jakub Rutka / RMF FM

Według gościa Marcina Zaborskiego kryzys rządowy przyszedł w fatalnym momencie. W okresie pandemii praktycznie nie mamy rządu - stwierdził Komorowski. Jego zdaniem, gdy pada hasło o reorganizacji ministerstw, to 99 proc. urzędników przestaje pracować i patrzy z kim się związać, żeby nie wypaść. Komorowski przyznał też, jako prezydent rozmawiał z premierem nt. kandydatów na ministra.

Coś mi się wydaje, że Jarosław Kaczyński wyznaczył panu Czarnkowi rolę narzędzia do drażnienia różnych środowisk liberalnych. On będzie drażnił i w ten sposób jednocześnie schlebiał różnym środowiskom politycznie radykalnie prawicowym - mówił Bronisław Komorowski w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Marcin Zaborski zapytał też byłego prezydenta, czy podpisałby ustawę znosząca odpowiedzialność urzędników za decyzje podejmowane w czasie pandemii. Nie, nigdy. Za dużo w życiu widziałem jako polityk, żebym nie wiedział, jak na tego rodzaju rozwiązanie zareagują politycy i urzędnicy. Po prostu będą kradli bez pamięci, bez ryzyka - odpowiedział Bronisław Komorowski.

Były prezydent krytycznie odniósł się też do ustawy o ochronie zwierząt. Uważam, że ona jest absolutnie przestrzelona i zupełnie nie poprzedzona rozmową, debatą i zebraniem opinii środowisk zainteresowanych - powiedział Komorowski. Jak można ot tak sobie, spod dużego palca rozstrzygnąć negatywnie przyszłość wielu hodowców, wielu producentów, wielu rodzin na wsi polskiej. To jest dla mnie niepojęte - dodał były prezydent. Komorowski nie ma jednak pretensji do opozycji za to, że poparła tę ustawę. Nie można mieć pretensji do Platformy, że zagłosowała za projektem "pisowskim". Można mieć pretensję do PiS-u, że taką niedojrzała ustawę wrzuciło raptem do Sejmu. I wrzuciło po to, żeby, tak jak to PiS często robi, szukać pożytecznych idiotów, którzy zagrają w ich teatrze politycznym - powiedział.

Bronisław Komorowski skomentował też decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o zatrudnieniu córki w roli społecznego doradcy. Ja swoje dzieci, np. córki, które zawsze były bardzo zaangażowane społecznie w organizacje pozarządowe, bardzo często pytałem o różne kwestie. Mogę powiedzieć, że byli to moi doradcy rodzinni. Ale do głowy mi nie przyszło, żeby uczynić doradcę rodzinnego uczynić formalnie doradcą społecznym, który reprezentuje prezydenta - powiedział były prezydent.