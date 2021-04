„Trudno mi w to uwierzyć, aczkolwiek wiem, że takie rzeczy na świecie się dzieją, które nie śniły się filozofom. Niemniej jednak każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje działania i tego typu polecenia nie powinien był wydawać, jeżeli rzeczywiście ono było. Dlatego że polecenie używania jednorazowego sprzętu wielokrotnie to jest polecenie nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach” – tak dr hab. Ernest Kuchar w Popołudniowej rozmowie w RMF FM skomentował doniesienia o tym, że prezes CM "Medyk" Stanisław Mazur miał polecił używać wielokrotnie strzykawek jednorazowych przy podawaniu szczepionki przeciw Covid-19.

