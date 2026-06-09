​Jakie leki będą na liście refundacyjnej od 1 lipca? Czy wystarczy pieniędzy na podwyżki dla medyków, przewidzianych na wakacje? M.in. o to Joanna Górska zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzynę Kacperczyk, wiceminister zdrowia. Zapraszamy!

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Nowe leki na liście refundacyjnej, miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy dla ochrony zdrowia, podwyżki dla pracowników medycznych i opóźnienia w centralnej e-rejestracji. M.in. o tym porozmawiamy z wiceminister zdrowia Katarzyną Kacperczyk.

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Katarzyna Kacperczyk, wiceminister zdrowia / Mikołaj Poruszek / RMF24

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