"Bardzo liczyłem na wspólną listę. Dobrze by było, żeby była wspólna lista czterech podmiotów opozycyjnych, tych partii, które razem występowały i złożyły wniosek o wotum nieufności dla ministra (Przemysława) Czarnka. Ale obawiam się, że tego nie będzie. Oprócz Lewicy i Platformy Obywatelskiej są partnerzy, którzy mówili: wolimy iść inną drogą. My to rozumiemy, dlatego się sami przygotowujemy do wyborów" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Podkreślał, że na opozycji jest jednak sporo podziałów ideologicznych. "Jestem przekonany, że wiele spraw nas łączy: praworządność, Bruksela, pieniądze z UE, bezpieczeństwo, NATO. To wszystko jest fundamentem. Ale są też niuanse, które nas różnią i dlatego jesteśmy Lewicą, a nie Platformą" - mówił.

Gawkowski: Na opozycji wiele nas łączy, ale są też niuanse Pytany o przyszłość samej Lewicy Gawkowski powiedział, że zależy im na rozszerzaniu sojuszu o kolejne środowiska. "Chcemy, by dołączyła do nas Polska Partia Socjalistyczna, senator Wojciech Konieczny, wysłaliśmy zaproszenie (...) Nikomu nie będziemy zamykali drzwi" - podkreślił. Kazimiera Szczuka zapytała także swojego gościa o to, kto będzie twarzą kampanii wyborczej Lewicy. Gawkowski stwierdził, że będzie to "team Lewica". "Jeździmy po 15, 20, 25 osób. Pokazujemy się w różnych miastach, jesteśmy różni, bo różna jest Lewica" - mówił. Gawkowski zdradził, że pewne rzeczy, jeśli chodzi o listy wyborcze, są już pewne. "W Warszawie liderem Lewicy będzie Adrian Zandberg, w Sosnowcu będzie Włodzimierz Czarzasty" - mówił.