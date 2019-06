"Zawsze trzeba wspierać swoje dzieci bez względu na to, czy świadectwo jest dobre czy gorsze" – mówi Ewa Drobek, nauczycielka z warszawskiego XV LO. Odradza nagradzanie dzieci za piątki i szóstki na świadectwie pieniędzmi. "Można nagrodzić fajnym wyjazdem wakacyjnym" – podpowiada pedagog. I dodaje: "Oceny się nie liczą. Liczą się umiejętności, które pozostaną po szkole. Umiejętność krytycznego myślenia, analitycznego podchodzenia do zadań. To się liczy" – wylicza Drobek z grupy "Superbelfrzy RP". Podkreśla, że w wakacje "trzeba dać dziecku czas na nic nie robienie". "Na Boga, nie można się cały czas uczyć!" – mówi.



Marcin Zaborski, RMF FM: Za kilkanaście godzin w wielu polskich domach pojawią się uczniowie. Będą mieli w rękach świadectwa szkolne. Czy w każdym domu w związku z tym to powinno być święto?



Ewa Drobek: No myślę, że powinno być święto, dlatego że skończyliśmy rok ciężkiej pracy. Bardzo trudny, wyjątkowy rok dla nauczycieli, również dla uczniów, ale bez względu na to jakie to świadectwo jest, wydaje mi się, że to jest czas dobry. Dla każdej rodziny.





Tak, ale jeśli te oceny nie są tak dobre, jak byśmy sobie wymarzyli, jak byśmy chcieli - mimo wszystko świętować, mimo wszystko chwalić i szukać pozytywów?



Zawsze trzeba wspierać swoje dzieci. Bez względu na to, czy to świadectwo jest dobre czy gorsze. Dlatego że jeśli jest to świadectwo gorsze, to należy z dzieckiem o tym rozmawiać, bardzo otwarcie, należy uczyć go konsekwencji i postarać się w czasie wakacji zaplanować czas tak, żeby w przyszłym roku to świadectwo było lepsze.



No dobrze, to kiedy mamy jedno dziecko - sytuacja jest prosta i nieskomplikowana. Ale jeśli mamy więcej niż jedno dziecko i każde z nich uczy się zupełnie inaczej - jedno radzi sobie świetnie, drugie zupełnie sobie nie radzi, to co wtedy zrobić z tym świętem? Równać w górę, równać w dół czy każdemu inaczej zorganizować ten ostatni dzień roku szkolnego?



Myślę, że trzeba to jakoś wypośrodkować. Jeżeli to świadectwo jest rzeczywiście bardzo, bardzo złe, to trzeba się wspólnie zastanowić z dzieckiem, dlaczego tak się stało. Tak jak mówię - uczyć konsekwencji, rozkładania sobie czasu pracy tak, żeby był czas na wszystko. Żeby był czas na naukę, na odpoczynek. Natomiast jeśli to świadectwo jest bardzo dobre, to trzeba się cieszyć.

Nagradzać za piątki i szóstki - na przykład płacąc? Nagradzać pieniędzmi?



Absolutnie nie. Myślę, że to nigdy nie jest dobry pomysł, żeby nagradzać za piątki czy szóstki pieniędzmi.



No jeśli jest dobrze wykonana praca przez cały rok, to dlaczego za to nie nagrodzić pieniędzmi?



No ale nie pieniędzmi. Można nagrodzić fajnym wyjazdem wakacyjnym, ale nie...



Czyli nie żywa gotówka?



Absolutnie, odradzam to. Wychowawczo i jako mama też odradzam.



Jedna z nauczycielek języka polskiego Joanna Krzemińska pisze w internecie tak: Niech trwa festiwal życzliwości i uważności. Nie ocen. Dziecko lubi się uczyć? Wspaniale. Niechże tylko nie będzie to najważniejszym, co widzimy w młodym człowieku. Nie wyniki szkolne stanowi przecież istotę jego jestestwa. No pięknie napisane, no ale przecież w szkole dzień po dniu wystawiane są oceny. I to wszystko kończy się świadectwem, na którym są oceny. Czysty festiwal ocen.

