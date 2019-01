"Porozumienie jest partią, które stara się łączyć. Dla nas wszystkich jest uciążliwością - myślę - ta wojna polsko-polska, która osiąga czasami taki poziom emocji, który z całą pewnością jest dla wielu z nas nie do udźwignięcia" – stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową Jadwiga Emilewicz – minister przedsiębiorczości i technologii oraz wiceprzewodnicząca Porozumienia. Zadeklarowała, że jej partia utożsamia się z hasłem, sformułowanym w expose przez premiera Mateusza Morawieckiego: "Spór tak, ale wojna nie".

Warto spierać się o Polskę, bo kiedy się spieramy, to znaczy, że nam na czymś zależy - stwierdziła Emilewicz. Wskazała, że niedzielna konwencja Porozumienia będzie prawdopodobnie pierwszym tego typu wydarzeniem, zapowiadającym kampanię europejską. Według niej trwają rozmowy wicepremiera Jarosława Gowina z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na temat list wyborczych. Myślę, że na pewno będziemy mogli liczyć na co najmniej jednego kandydata startującego z pierwszego miejsca - powiedziała.





Jak będzie wyglądać konwencja Porozumienia?



Jak mówiła Emilewicz, podczas konwencji zaprezentowany będzie m.in. program Energia plus czy koncepcja deglomeracji. Porozumienie przedstawi też swoje propozycje dotyczące tego, jak zmierzyć się z takimi wyzwaniami, jak nowa polityka podatkowa i celna Stanów Zjednoczonych oraz nowy ład w handlu międzynarodowym, który "dzisiaj naprawdę trzeszczy". Będzie też mowa o tym, jak usuwać bariery na unijnym rynku i w jaki sposób polscy przedsiębiorcy mogą być na nim mocniej obecni.





Jadwiga Emilewicz / Jacek Turczyk / PAP



Emilewicz zapowiedziała prezentację podczas konwencji księgi barier. Pokaże ona to, "na jakie bariery napotyka polski przedsiębiorca, który chce wejść z towarami i usługami na rynek niemiecki". Coś co jest barierą pozataryfową, coś co nie istnieje w prawie europejskim, a jednak istnieje w prawie lokalnym, a zatem te bariery na wspólnym jednolitym europejskim rynku - opisywała. Według niej księga zostanie również przekazana przedstawicielom strony niemieckiej. Jak powtórzyła, program Energia plus bazuje na modelu prosumenckim, czyli takim, w którym korzystający z energii, sami ją wytwarzają. Wśród beneficjentów rozwiązania wymieniła m.in. pięć milionów domów jednorodzinnych, a także małe i średnie przedsiębiorstwa. Oceniła, że program ten pozwoli na obniżkę cen energii.



Na konwencji przedstawiony zostanie również projekt deglomeracji, czyli przenoszenia ze stolicy części instytucji publicznych. Poza Warszawą zostanie ulokowana na przykład siedziba Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Nad przygotowaną przez MPiT ustawą w tej sprawie kończy już prace parlament.



Według minister Emilewicz Porozumienie będzie też pytać Polaków o to, jakie jeszcze inne instytucje mogłyby się znaleźć poza stolicą. Będziemy też chcieli jeszcze raz krótko przypomnieć to, co udało się zrobić Zjednoczonej Prawicy w ciągu ostatnich trzech lat - zapowiedziała Emilewicz. Jak podkreśliła, rząd wywiązał się ze złożonych obietnic wyborczych, zarówno tych prospołecznych, jak i wolnorynkowych, przy zachowaniu bardzo dużego bezpieczeństwa budżetowego.

