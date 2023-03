​Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka, wykładowczyni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Czy opozycja ma realną szansę na przejęcie władzy w Polsce, czy szykuje się trzecia kadencja rządów PiS? Ile list opozycji ostatecznie powstanie? Czy Konfederacja okaże się "czarnym koniem" październikowych wyborów parlamentarnych? O tym wszystkim Kazimiera Szczuka porozmawia ze swym dzisiejszym gościem.

Dr Anna Materska-Sosnowska / Michał Dukaczewski / RMF FM

Dr Materską-Sosnowską zapytamy także o poparcie dla Konfederacji - co przyciąga do niej zwłaszcza młodych ludzi? Czy to od ugrupowania Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka będzie zależało powstanie nowego rządu po wyborach? Póki co, i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska, wykluczają możliwość zawarcia koalicji z Konfederacją. Kto pierwszy się może "złamać" w tej sprawie?

Tematem dzisiejszej rozmowy będzie też sytuacja mniejszych partii opozycyjnych, zwłaszcza Polski 2050, do niedawna trzeciej siły na polskiej scenie politycznej. Dlaczego z miesiąca na miesiąc słabną notowania formacji Szymona Hołowni? Czy zaszkodziła jej współpraca z PSL?

Zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 18.00!