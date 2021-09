„Kończy się kadencja kierownictwa NBP, więc prezydent ma niezwykle komfortową sytuację, że może się zastanowić nad tym, kto w lecie przyszłego roku będzie kierował bankiem centralnym. (…) Na ostatnim kongresie (Europejski Kongres Finansowy – przyp. RMF FM) powiedzieliśmy, że – w oparciu o analizy wielu makroekonomistów – inflacja w tym roku i przyszłym będzie o wiele wyższa niż dopuszczalny cel inflacyjny” – tak na pytanie o to, czy kierownictwo Narodowego Banku Polskiego powinno być zmienione, odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jan Krzysztof Bielecki.

Wideo youtube

Na uwagę Marka Tejchmana, że rząd broni się wskazując, że pensje rosną szybciej niż inflacja, były premier stwierdził: To jeszcze gorzej, bo w ten sposób uzasadniamy, że świetnie, że będzie ta spirala cenowo-płacowa, tylko że to znaczy, że nakręcamy mechanizm inflacyjny w sposób książkowy i to znaczy, że propagujemy ukryty podatek. Ja wiem, że każdy minister finansów uwielbia inflację jako ukryty podatek. Płacą go wszyscy obywatele, a ja jako minister finansów się cieszę, bo mi rosną przychody z akcyzy, z podatków pośrednich, więc zawsze wygrywam, a trochę jestem wolniejszy w waloryzowaniu świadczeń.

Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY MARKA TEJCHMANA Z JANEM KRZYSZTOFEM BIELECKIM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bielecki: Każdy minister finansów uwielbia inflację jako ukryty podatek





"Zaczynamy wpadać w mechanizm samospełniającej się przepowiedni"

Jeśli zaczynamy mówić, że (Bruksela - przyp. RMF FM) to okupant, że to jest agresja przeciwko naszemu państwu. Jeżeli mówimy, że rzuca to nas na kolana, jeśli mówi się, że jesteśmy szantażowani, to chcę powiedzieć, że wtedy zaczynamy budować przekonanie, szczególnie wśród tych, którzy słuchają PiS-u, że może rzeczywiście jesteśmy takim biednym narodem, na którego wszyscy czyhają - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jan Krzysztof Bielecki pytany o to, czy możliwy jest polexit.

Troszeczkę jak Anglicy zaczynamy wpadać w mechanizm samospełniającej się rewolucji, przepowiedni - dodał w dalszej części rozmowy były premier.