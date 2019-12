Rozdanie nagród Nobla w Sztokholmie i premiera książki oraz filmu "Dwóch papieży". To najbardziej oczekiwane wydarzenia kulturalne najbliższego tygodnia.

Olga Tokarczuk w Sztokholmie / Clement Morin / PAP/EPA

Tydzień noblowski

Laureatka literackiego Nobla, Olga Tokarczuk, zanim 10 grudnia odbierze z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa złoty medal oraz dyplom, bierze udział w wydarzeniach Tygodnia Noblowskiego w Sztokholmie. Na miejscu będą dziennikarze RMF FM. We wtorek 10 grudnia przed południem odwiedzimy Muzeum Noblowskie w Sztokholmie, szukając w nim pamiątek po polskich noblistach. Ruszymy też śladami Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej przypominając ich sztokholmskie ścieżki, zabawne anegdoty z gali i bankietów, przywołamy też atmosferę tamtych grudniowych dni w 1980 i 1996 roku. We wtorek 10 grudnia od 14.00 będziemy relacjonować wydarzenia z Filharmonii w Sztokholmie, w której o 16.30 zacznie się ceremonia wręczenia Nagród Nobla, a potem sprzed Ratusza, w którym od 19.00 do późnej nocy odbywać się będzie noblowski bankiet. W środę 11 grudnia noblistka będzie gościem specjalnym Faktów RMF FM.



"Dwóch papieży" na papierze i w kinie

11 grudnia ukaże się książka "Dwóch papieży", której autorem jest Anthony McCarten, scenarzysta filmu o tym samym tytule, będącego oryginalną produkcją stacji Netflix. Film trafi do kin 13 grudnia, a od 20 grudnia będzie dostępny na platformie.

Wideo youtube

Anthony McCarten pokazał tu relacje między między dwiema kompletnie odmiennymi osobowościami zarządzającymi instytucją Kościoła w sytuacji kryzysu. Inne podejście do tradycji i instytucji Kościoła, różniące się charaktery, nie sprzyjają porozumieniu, jednak stopniowo emocje łagodnieją. W filmie mistrzowskie kreacje aktorskie stworzyli wcielający się w role papieży Anthony Hopkins i Jonathan Price. Jak pisze autor: "Opisywana w niniejszej książce historia toczy się przede wszystkim w Watykanie pogrążonym w kryzysie i skandalach, odrzucającym proste kroki naprawcze, świadomym konieczności zmiany, a obawiającym się strat, z jakimi to się wiąże. W Watykanie, w którym jeden papież - ze względu na swoją przeszłość - postrzega siebie jako człowieka bez autorytetu moralnego, umiejętności, a także siły do stawienia skandalom, a drugi, nowy - ze względu na swoją przeszłość - przyznaje, że sam jest grzesznikiem, a jednocześnie pretenduje do duchowego przewodzenia ponad miliardowi wiernych".