Kudowa-Zdrój będzie w najbliższą sobotę Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF 24. Żółto-niebieski konwój pojawi się na miejscu już o poranku. O lokalnych atrakcjach opowie nasz reporter Bartłomiej Paulus.

W tym tygodniu mogliście też głosować na Maków Podhalański, Krobię, Stąporków, Borne Sulinowo, Wołów. Ostatecznie postawiliście jednak na Kudowę Zdrój.



Nasz słuchacz Piotr, który zgłosił miejscowość do naszej cotygodniowej akcji, poleca przede wszystkim tamtejsze Muzeum Zabawek. Jako punkt obowiązkowy do obejrzenia wskazuje też Kaplicę Czaszek. Zachęca także, do spróbowania miejscowych wód.



Wyniki ankiety / RMF24

Kudowę-Zdrój odwiedzimy już w sobotę. Odwiedźcie nas na miejscu - atrakcji i niespodzianek nie zabraknie! Słuchajcie też Faktów RMF FM od godziny 8.







Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?

By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM!

Zapraszamy!