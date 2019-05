Biłgoraj, Starachowice, Sanniki, Zduńska Wola, Krobia lub Łobez? Jedno z tych miasto w najbliższą sobotę będzie Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Głosować możecie do czwartku do południa.

Twoje Miasto w Faktach RMF FM / RMF FM

W tym tygodniu na początek mamy dla Was zaproszenie z Lubelszczyzny. Biłgoraj niegdyś w całej Europie środkowo-wschodniej słynął z wyrobu sit. Dziś przypomina o tym skansen będący filią biłgorajskiego Muzeum Rzemiosł Ludowych. Jeśli to do Biłgoraja pojedziemy, na pewno usłyszycie także o hodowli koni biłgorajskich, poza tym zajrzymy do klasztoru Franciszkanów i usiądziemy na ławeczce obok noblisty Isaaca Bashevisa Singera.

Mamy także zgłoszenie ze Starachowic. Jak piszecie na RMF24.pl, to zielona stolica świętokrzyskiego - miasto otoczone lasami z dużą liczbą zbiorników wodnych. Wspominacie też o historii produkcji samochodów Star i polecacie Muzeum Wielkiego Pieca.

A może wolicie Mazowsze? Sanniki to jedno z najmłodszych miast na mapie Polski, prawa miejskie otrzymały w 2018 roku - pisze do nas pan Damian. Dumą Sannik jest regionalny zespół pieśni i tańca oraz zabytkowy pałac, w którym przebywał i tworzył F. Chopin w 1828 roku - dodaje nasz słuchach.

Miasto rowerów, zajrzyjcie do nas, a się przekonacie, że warto - tak reklamujecie z kolei Zduńską Wolę w Łódzkiem. To także miasto, gdzie odwiedzić można skansen lokomotyw. Liczne kościoły i budynki związane z panowaniem na tych ziemiach Biskupów Poznańskich, przepiękne Muzeum Stolarstwa i Biskupizny - to już opis Krobi w Wielkopolsce, który przysłał do nas pan Michał.

Łobez w Zachodniopomorskiem to natomiast propozycja pana Jarosława. To raj dla miłośników aktywnej turystyki - ze szlakami rowerowymi, kajakowymi i konnymi. Warto opowiedzieć też historię Wzgórza Rolanda - pisze do nas słuchacz.

Wy decydujecie - my jedziemy i odkrywamy dla Was polskie miasta!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF24.pl! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia.