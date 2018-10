Do Tomaszowa Mazowieckiego w Łódzkiem pojedziemy w tym tygodniu w ramach cyklu „Twoje Miasto w Faktach RMF FM”, w którym odkrywamy dla Was najbardziej atrakcyjne zakątki Polski. Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF24.pl, dlatego w sobotę widzimy się właśnie w Tomaszowie!

Tomaszów Mazowiecki położony jest w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Warto tu zobaczyć między innymi rezerwat "Niebieskie Źródła" oraz odwiedzić Groty Nagórzyckie, czyli labirynt podziemnych sal, korytarzy i wnęk w dawnej kopalni piasku kwarcowego.

Obowiązkowym punktem na turystycznej mapie miasta jest również Skansen Rzeki Pilicy, gdzie zgromadzono między innymi wydobyte z dna rzeki niemieckie pojazdy pancerne.

Wyniki głosowania / RMF FM / RMF FM

"Twoje Miasto w Faktach RMF FM" tworzycie także Wy! Jeśli więc są w Tomaszowie Mazowieckim miejsca, które Waszym zdaniem koniecznie musimy odwiedzić albo ludzie, których powinniśmy poznać, napiszcie nam o tym w komentarzach poniżej.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF24.pl! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM!