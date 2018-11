Lubaczów, Drzewica, Kętrzyn, Reszel, Gniewkowo, a może Jelcz-Laskowice? Jedno z tych miejsc odwiedzimy tym razem w ramach cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM. O lokalnych atrakcjach już w sobotę opowie nasz reporter. To do Was należy decyzja. Na głosy w sondzie czekamy do czwartkowego południa.

Wy decydujecie, dokąd pojedziemy w sobotę (zdj. ilustracyjne) / Michał Dukaczewski / RMF FM W Gniewkowie w Kujawsko-Pomorskiem podziwiać można m.in. zabytkowy ratusz z początku XX wieku. To także miasto otoczone pięknymi lasami wchodzącymi w skład Puszczy Bydgoskiej. W Drzewicy w Łódzkiem warto odwiedzić gotycko-renesansowy zamek. Chlubą miasta jest też tor kajakowy, na którym szkolić się mogą amatorzy wyczynowych sportów wodnych. Kolejna propozycja to Lubaczów na Podkarpaciu. Urodził się tam wielokrotny mistrz olimpijski i świata Robert Korzeniowski. Lokalną kulturę można poznać w Muzeum Kresów. Wokół Lubaczowa i Horyńca Zdroju prowadzi natomiast kilka atrakcyjnych tras turystycznych, z których - będąc w tym miejscu - koniecznie trzeba skorzystać. Jelcz-Laskowice to kandydatura z Dolnego Śląska. Znajdują się tam: zespół pałacowy i folwarczny, ruiny zamku wodnego, a obecnie miasto kojarzy się też z przemysłem samochodowym. Możecie też głosować na dwie kandydatury z województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwsza z nich to Kętrzyn. Nie mamy wielkich jezior, ale za to bogate życie kulturalne i sportowe przez cały rok, plenerowy amfiteatr, hale sportowe i drużyny - pisze pani Ewa. To miasto z bogatą historią własną (kościół, zamek, budynek loży masońskiej, stado ogierów) i okolic - Święta Lipka, Reszel, Gierłoż i Mamerki - wylicza. Właśnie Reszel to druga z waszych propozycji z tego regionu. Pan Andrzej poleca: zamek biskupów warmińskich zbudowany w latach 1350-1401; zabytkowy kościół farny pw. św. Piotra i Pawła z zabytkową wieżą widokową o wysokości 51 metrów, a także trakt pielgrzymkowy do Świętej Lipki. Wy decydujecie - my jedziemy! Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM!

(mpw) RMF 24