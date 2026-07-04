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Koniec marzeń Igi Świątek o zwycięstwie w wielkoszlemowym turnieju Wimbledon, rozgrywanym na kortach w Londynie. Polka przegrała z filipińską tenisistką Alexandrą Ealą 6:7 (9-11), 2:6 w trzeciej rundzie turnieju.

Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29. Alexandrą Ealą z Filipin 6:7 (9-11), 2:6.

Na trzeciej rundzie Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku. Z Ealą zmierzyła się po raz trzeci i doznała drugiej porażki. Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego co najmniej na szóste miejsce.

Wynik meczu 3. rundy gry pojedynczej:

Alexandra Eala (Filipiny, 29) - Iga Świątek (Polska, 3) 7:6 (11-9), 6:2.