Maja Chwalińska przekazała złe wieści. „Po długim namyśle”

Maja Chwalińska, która miała być liderką Biało-Czerwonych, poinformowała, że nadal walczy z problemami zdrowotnymi.
Chwalińska: Nie jestem jeszcze gotowa
„Po długim namyśle podjęłam trudną dla mnie decyzję o rezygnacji z udziału w tegorocznym Billie Jean King Cup we Włocławku. Za mną bardzo intensywny sezon – zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym. Wciąż zmagam się z problemami zdrowotnymi i choć sercem bardzo chciałabym być na korcie, rywalizować i reprezentować swój kraj, wiem, że na ten moment nie jestem jeszcze gotowa, by dać z siebie 100 procent” - napisała Chwalińska na Instagramie.
„To zdecydowanie nie jest dla mnie łatwa decyzja, ale czasami najważniejsze jest, by posłuchać swojego organizmu i dać sobie tyle czasu, ile potrzeba, aby w pełni wrócić do zdrowia i formy. Dziękuję wszystkim za wyrozumiałość, wsparcie i dobre słowa. Nieustannie pracuję nad tym, by jak najszybciej wrócić do pełni sił” - zapewniła Polka.
Polki bez liderek i tak faworytkami
Już wcześniej poza składem z różnych przyczyn znalazły się Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette. Na razie nie wiadomo, czy ktoś zastąpi Chwalińską. W kadrze pozostają: Katarzyna Kawa, Martyna Kubka, Linda Klimovicova i Weronika Falkowska, a zmian można dokonać do 19 listopada.
Szwedzi do udziału w meczu zgłosili Kajsę Rinaldo Persson, Caijsę Hennemann, Lisę Zaar, Leę Nilsson i Lineę Bajraliu.
Polki nawet bez Świątek, Chwalińskiej, Fręch i Linette będą faworytkami. Najlepszą szwedzką singlistką jest bowiem notowana na 227. miejscu w rankingu Rinaldo Persson.
Zwyciężczynie w kwietniu 2027 roku zagrają o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup.