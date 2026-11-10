Maja Chwalińska przekazała złe wieści. „Po długim namyśle”

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Maja Chwalińska nie poprowadzi reprezentacji Polski w listopadowym meczu ze Szwecją o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup. „Dziękuję wszystkim za wyrozumiałość, wsparcie i dobre słowa” - napisała tenisistka. We Włocławku nie zagrają też Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette.

Maja Chwalińska, która miała być liderką Biało-Czerwonych, poinformowała, że nadal walczy z problemami zdrowotnymi.

Chwalińska: Nie jestem jeszcze gotowa

„Po długim namyśle podjęłam trudną dla mnie decyzję o rezygnacji z udziału w tegorocznym Billie Jean King Cup we Włocławku. Za mną bardzo intensywny sezon – zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym. Wciąż zmagam się z problemami zdrowotnymi i choć sercem bardzo chciałabym być na korcie, rywalizować i reprezentować swój kraj, wiem, że na ten moment nie jestem jeszcze gotowa, by dać z siebie 100 procent” - napisała Chwalińska na Instagramie.

„To zdecydowanie nie jest dla mnie łatwa decyzja, ale czasami najważniejsze jest, by posłuchać swojego organizmu i dać sobie tyle czasu, ile potrzeba, aby w pełni wrócić do zdrowia i formy. Dziękuję wszystkim za wyrozumiałość, wsparcie i dobre słowa. Nieustannie pracuję nad tym, by jak najszybciej wrócić do pełni sił” - zapewniła Polka.

Polki bez liderek i tak faworytkami

Już wcześniej poza składem z różnych przyczyn znalazły się Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette. Na razie nie wiadomo, czy ktoś zastąpi Chwalińską. W kadrze pozostają: Katarzyna Kawa, Martyna Kubka, Linda Klimovicova i Weronika Falkowska, a zmian można dokonać do 19 listopada.

Magda Linette bezkonkurencyjna! Polka wygrała turniej w Cennaj Magda Linette pokonała Indonezyjkę Janice Tjen 5:7, 6:1, 6:4 i wygrała turniej WTA w indyjskim Cennaj. Finał był przeniesiony na poniedziałek z powodu intensywnych opadów deszczu.

Szwedzi do udziału w meczu zgłosili Kajsę Rinaldo Persson, Caijsę Hennemann, Lisę Zaar, Leę Nilsson i Lineę Bajraliu.

Polki nawet bez Świątek, Chwalińskiej, Fręch i Linette będą faworytkami. Najlepszą szwedzką singlistką jest bowiem notowana na 227. miejscu w rankingu Rinaldo Persson.

Zwyciężczynie w kwietniu 2027 roku zagrają o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup.