Magda Linette bezkonkurencyjna! Polka wygrała turniej w Cennaj

Polka była rozstawiona z numerem trzecim. W drodze do finału pokonała Białorusinkę Alionę Falej, Japonki Moyukę Uchijimę i Maię Hontamę oraz Rosjankę Anastazję Zacharową.
Finał pierwotnie miał zostać rozegrany w niedzielę, jednak został przełożony na poniedziałek z powodu silnych opadów deszczu.
Polka wcześniej zagrała w finale w Cennaj w 2022 roku, jednak wówczas przegrała.
Czwarty sukces Linette w turniejach WTA
Magda Linette, pokonując Janice Tjen, wygrała czwarty w karierze turniej WTA. Wcześniej triumfowała w Nowym Jorku w 2019 r., Hua Hin (2020 r., korty twarde) i Pradze (2024 r., korty ziemne).
Najwięcej - 26 tytułów - ma na koncie Iga Świątek, Agnieszka Radwańska odniosła 20 turniejowych zwycięstw, a Maja Chwalińska i Magdalena Fręch - po jednym.