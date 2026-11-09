Magda Linette bezkonkurencyjna! Polka wygrała turniej w Cennaj

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Magda Linette pokonała Indonezyjkę Janice Tjen 5:7, 6:1, 6:4 i wygrała turniej WTA w indyjskim Cennaj. Finał był przeniesiony na poniedziałek z powodu intensywnych opadów deszczu.

Magda Linette grała już w finale w Cennaj w 2022 roku (fot. Rex Features)

Magda Linette grała już w finale w Cennaj w 2022 roku (fot. Rex Features) / East News

Polka była rozstawiona z numerem trzecim. W drodze do finału pokonała Białorusinkę Alionę Falej, Japonki Moyukę Uchijimę i Maię Hontamę oraz Rosjankę Anastazję Zacharową.

Finał pierwotnie miał zostać rozegrany w niedzielę, jednak został przełożony na poniedziałek z powodu silnych opadów deszczu.

Polka wcześniej zagrała w finale w Cennaj w 2022 roku, jednak wówczas przegrała.

Czwarty sukces Linette w turniejach WTA

Magda Linette, pokonując Janice Tjen, wygrała czwarty w karierze turniej WTA. Wcześniej triumfowała w Nowym Jorku w 2019 r., Hua Hin (2020 r., korty twarde) i Pradze (2024 r., korty ziemne).

Najwięcej - 26 tytułów - ma na koncie Iga Świątek, Agnieszka Radwańska odniosła 20 turniejowych zwycięstw, a Maja Chwalińska i Magdalena Fręch - po jednym.