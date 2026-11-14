Sabalenka za burtą. Znamy wszystkie półfinalistki WTA Finals

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Elina Switolina uzupełniła grono półfinalistek tenisowego turnieju WTA Finals w Indian Wells. Ukrainka pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:3, 3:6, 6:1 i jako ostatnia wywalczyła awans kosztem rywalki.

WTA Finals. Pary półfinałowe

Rywalką Eliny Switoliny w półfinale turnieju będzie Czeszka Linda Noskova.

Drugą parę półfinałową tworzą Rosjanka Mirra Andriejewa i Amerykanka Jessica Pegula.

Półfinały zaplanowano na sobotę, a finał na niedzielę.

Switolina już wygrywała ten turniej

Switolina grała z Sabalenką po raz ósmy i odniosła dopiero drugie zwycięstwo; poprzednie w 2020 roku. Tym samym Białorusinka po raz pierwszy od 2021 roku kończy rywalizację w WTA Finals na fazie grupowej.

Z czterech półfinalistek 32-letnia Ukrainka jest jedyną, która w przeszłości wygrała WTA Finals, czyli turniej dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu. Miało to miejsce w 2018 roku.

W 2015 najlepsza była Agnieszka Radwańska, a w 2023 Iga Świątek. Aż 11 ostatnich edycji wygrało 11 różnych tenisistek.

Wcześniejszy mecz w grupie B nie miał żadnego znaczenia. Pewna pierwszego miejsca Andriejewa wygrała 6:2, 6:1 z Rosjanką Dianą Sznajder, która zastąpiła chorą Czeszkę Karolinę Muchovą.