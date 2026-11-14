Sabalenka za burtą. Znamy wszystkie półfinalistki WTA Finals

WTA Finals. Pary półfinałowe
Rywalką Eliny Switoliny w półfinale turnieju będzie Czeszka Linda Noskova.
Drugą parę półfinałową tworzą Rosjanka Mirra Andriejewa i Amerykanka Jessica Pegula.
Półfinały zaplanowano na sobotę, a finał na niedzielę.
Switolina już wygrywała ten turniej
Switolina grała z Sabalenką po raz ósmy i odniosła dopiero drugie zwycięstwo; poprzednie w 2020 roku. Tym samym Białorusinka po raz pierwszy od 2021 roku kończy rywalizację w WTA Finals na fazie grupowej.
Z czterech półfinalistek 32-letnia Ukrainka jest jedyną, która w przeszłości wygrała WTA Finals, czyli turniej dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu. Miało to miejsce w 2018 roku.
W 2015 najlepsza była Agnieszka Radwańska, a w 2023 Iga Świątek. Aż 11 ostatnich edycji wygrało 11 różnych tenisistek.
Wcześniejszy mecz w grupie B nie miał żadnego znaczenia. Pewna pierwszego miejsca Andriejewa wygrała 6:2, 6:1 z Rosjanką Dianą Sznajder, która zastąpiła chorą Czeszkę Karolinę Muchovą.