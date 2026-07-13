Hubert Hurkacz z imponującym awansem w rankingu ATP. Spadek Kamila Majchrzaka

RMF24

Najnowsze notowanie rankingu ATP przyniosło spore zmiany dla polskich zawodników. Hubert Hurkacz zanotował spektakularny awans aż o 28 pozycji, podczas gdy Kamil Majchrzak zaliczył bolesny spadek. Na szczycie bez zmian – Jannik Sinner broniąc tytułu na londyńskich kortach po raz kolejny udowodnił, że jest nie do zatrzymania.

Najnowsze zestawienie światowego rankingu tenisistów ATP World Tour, opublikowane 13 lipca 2026 roku, przyniosło długo wyczekiwane wieści dla kibiców tenisa w Polsce. Hubert Hurkacz, który jeszcze niedawno plasował się na 96. miejscu, awansował aż na 68. pozycję. To efekt jego powrotu do formy po kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry w ubiegłorocznym Wimbledonie. W tym sezonie Hurkacz pokazał, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i z pewnością będzie chciał kontynuować marsz w górę rankingu.

Zdecydowanie mniej powodów do zadowolenia ma Kamil Majchrzak. Polak, który rok temu zachwycił kibiców awansem do 1/8 finału Wimbledonu, tym razem odpadł już w drugiej rundzie. To przełożyło się na spadek aż o 21 pozycji – z 45. na 66. miejsce. Dla Majchrzaka to trudny moment, ale historia pokazuje, że potrafi wracać silniejszy po niepowodzeniach.

Sinner nie do zatrzymania. Zverev i Alcaraz zamieniają się miejscami

Na szczycie rankingu bez niespodzianek – Jannik Sinner z Włoch po raz kolejny potwierdził swoją dominację, broniąc tytułu na londyńskich kortach. Jego przewaga nad resztą stawki jest przytłaczająca – Sinner zgromadził aż 13 450 punktów, co daje mu blisko pięć tysięcy oczek przewagi nad drugim w zestawieniu Alexandrem Zverevem.

Niemiec, który dotarł do finału Wimbledonu, awansował na drugie miejsce, wyprzedzając kontuzjowanego Hiszpana Carlosa Alcaraza. Tuż za nimi plasują się Felix Auger-Aliassime z Kanady oraz Alex de Minaur z Australii, którzy konsekwentnie utrzymują się w ścisłej czołówce światowego tenisa.