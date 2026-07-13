Hubert Hurkacz z imponującym awansem w rankingu ATP. Spadek Kamila Majchrzaka

Najnowsze zestawienie światowego rankingu tenisistów ATP World Tour, opublikowane 13 lipca 2026 roku, przyniosło długo wyczekiwane wieści dla kibiców tenisa w Polsce. Hubert Hurkacz, który jeszcze niedawno plasował się na 96. miejscu, awansował aż na 68. pozycję. To efekt jego powrotu do formy po kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry w ubiegłorocznym Wimbledonie. W tym sezonie Hurkacz pokazał, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i z pewnością będzie chciał kontynuować marsz w górę rankingu.
Zdecydowanie mniej powodów do zadowolenia ma Kamil Majchrzak. Polak, który rok temu zachwycił kibiców awansem do 1/8 finału Wimbledonu, tym razem odpadł już w drugiej rundzie. To przełożyło się na spadek aż o 21 pozycji – z 45. na 66. miejsce. Dla Majchrzaka to trudny moment, ale historia pokazuje, że potrafi wracać silniejszy po niepowodzeniach.
Sinner nie do zatrzymania. Zverev i Alcaraz zamieniają się miejscami
Na szczycie rankingu bez niespodzianek – Jannik Sinner z Włoch po raz kolejny potwierdził swoją dominację, broniąc tytułu na londyńskich kortach. Jego przewaga nad resztą stawki jest przytłaczająca – Sinner zgromadził aż 13 450 punktów, co daje mu blisko pięć tysięcy oczek przewagi nad drugim w zestawieniu Alexandrem Zverevem.
Niemiec, który dotarł do finału Wimbledonu, awansował na drugie miejsce, wyprzedzając kontuzjowanego Hiszpana Carlosa Alcaraza. Tuż za nimi plasują się Felix Auger-Aliassime z Kanady oraz Alex de Minaur z Australii, którzy konsekwentnie utrzymują się w ścisłej czołówce światowego tenisa.