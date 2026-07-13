Dotkliwa porażka Magdy Linette. Polka przegrała z 202. rakietą świata

RMF24

Rozstawiona z numerem ósmym Magda Linette już na pierwszej rundzie zakończyła swoją przygodę z turniejem WTA 250 rozgrywanym na twardych kortach w Atenach. Polka przegrała z Japonką Maią Hontamą w dwóch setach 4:6 i 5:7. Pojedynek trwał niespełna dwie godziny.

Było to pierwsze bezpośrednie starcie tych zawodniczek. Serwis nie był ich atutem w tym spotkaniu. Klasyfikowana na 51. miejscu w rankingu Polka przegrała w sumie sześć gemów po własnym podaniu, a rywalka (202. w WTA) - cztery.

Bolesna porażka Linette, Japonka z pierwszą wygraną

Japonka odniosła tym samym pierwsze zwycięstwo w tym roku. Dla Magdy Linette porażka z Japonką oznacza z kolei koniec udziału w turnieju. Maia Hontama jest znacznie niżej notowana od Polski. Japonka jest sklasyfikowana na odległym, 202. miejscu rankingu WTA.

W grze podwójnej w poniedziałek powalczy natomiast Katarzyna Piter, która w parze występuje z Eudice Chong z Hongkongu. Ich rywalkami w 1/8 finału będzie Marija Timofiejewa z Uzbekistanu i Rosjanka Jekatierina Jaszyna.

Impreza w stolicy Grecji zastąpiła w kobiecych rozgrywkach zawody Jiangxi Open w chińskim Nanchangu.

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:

Mai Hontama (Japonia) - Magda Lintte (Polska, 8) 6:4, 7:5.