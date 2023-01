Niepokój dotyczący udziału Japonki w Australian Open trwał od kilku tygodni. Nie wystartowała w żadnych zawodach poprzedzających turniej w Melbourne. Zamiast tego na swoich mediach społecznościowych dzieliła się zdjęciami z zajęć pilatesa w Los Angeles, czy z wcześniejszej wyprawy do Paryża. Ze stolicy Francji, gdzie pojechała z chłopakiem - amerykańskim raperem Cordae - wrzuciła ujęcie z muzeum w Luwrze, sprzed obrazu Mony Lisy.

Według agencji Reutera, Osaka, choć od kilku lat należy do najlepiej zarabiających w kobiecym sporcie, daj do zrozumienia, że tenis przestaje być jej życiowym priorytetem. Zwracała już na to uwagę niespełna dwa lata temu po wycofaniu się z French Open 2021. Przyznała wtedy, że walczy z depresja i lękami, co m.in. powodowało, że bała się uczestniczyć w konferencjach prasowych.