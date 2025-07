Polska tenisistka po raz pierwszy w sezonie zagra o tytuł w Wielkim Szlemie. Tym razem zmierzy się z Amerykanką Amandą Anisimovą w finale prestiżowego Wimbledonu. W ankiecie WTA Iga wygrywa przewagą większości głosów.

W ankiecie WTA (Women’s Tennis Association) Iga Świątek została wytypowana na zwyciężczynię w finale. W sondzie padło pytanie: “Która z zawodniczek wygra Wimbledon?"

W ankiecie WTA Iga wygrywa z Amandą Anisimovą ze zdecydowaną przewagą - 74 proc.

WTA to największa organizacja kobiecego tenisa. Zrzesza wszystkich organizatorów imprez tenisowych, same tenisistki oraz federacje sędziowskie biorące udział we wszystkiego rodzaju imprezach. Organizacja ta zajmuje się szeroko pojętą, pełną koordynacją rozgrywek w sezonie. Prowadzi m.in. wszelkie statystyki, przyjmuje i bada coroczne raporty od organizatorów imprez. Tym razem WTA przesłało ankietę o finalistkach Wimbledonu, w której Polka jest faworytką do triumfu.

Iga Świątek - Amanda Anisimova

W sobotnie popołudnie odbędzie się ostatni mecz Igi Świątek. Zmierzy się z Amandą Anisimovą, tenisistką amerykańskiego pochodzenia. Rówieśniczki zagrają o tytuł w Wielkim Szlemie.

W Wimbledonie Polka wygrała 9 z 10 meczów na nawierzchni w tym sezonie. Doprowadziło ją to do finału, który będzie miał miejsce w sobotę (12.07) o godzinie 17. Organizatorzy zapowiedzieli, że polska tenisistka będzie rozstawiona z numerem czwartym. Iga rozegrała sześć spotkań w Wimbledonie w drodze do finału wielkoszlemowego. Podczas meczów straciła jednego seta i 35 gemów, a na korcie spędziła siedem godzin i 55 minut.

Amanda Anisimova w Wimbledonie spędziła prawie trzy godziny dłużej niż Iga i ma za sobą trzy trzysetówki. Podczas finału będzie rozstawiona z numerem 13. Łącznie ma za sobą 15 setów, w których rozegrała 140 gemów, o 26 więcej niż Świątek, i jednego tie-breaka.

Sobotni finał Wimbledonu, w którym Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Amandą Anisimovą, będzie szóstym singlowym polskiej tenisistki w wielkoszlemowym turnieju. Wszystkie poprzednie 24-latka wygrała.

Opracowanie: Karolina Zamojska