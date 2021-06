Piotr Pawlicki wygrał w niemieckim Gustrow drugi turniej tegorocznego cyklu indywidualnych mistrzostw Europy w jeździe na żużlu. Drugie miejsce zajął Duńczyk Leon Madsen, trzeci w finale linię mety minął Patryk Dudek, a poza podium znalazł się Bartosz Smektała.

Rywalizacja na specyficznym torze w Gustrow, gdzie linia start-meta znajduje się tuż na wyjściu z drugiego łuku, nie przyniosła wielkich emocji. Przez niemal całe zawody, drugiego turnieju cyklu indywidualnych mistrzostw Europy, o kolejności na mecie decydował praktycznie start. Po dwóch seriach żaden z zawodników nie miał już kompletu punktów. Pięć oczek widniało na koncie czterech zawodników - Duńczyka Mikkela Michelsena, Brytyjczyków Roberta Lamberta i Daniela Bewleya oraz Bartosza Smektały. Największym pechowcem drugiej serii startów był Piotr Pawlicki, który wjechał w taśmę i stracił szansę na komplet punktów.

Reprezentant Polski odbił sobie to już chwilę później skutecznie odpierając ataki Kaia Huckenbecka. Po jedynce na otwarcie rywalizacji świetnie jechał także Patryk Dudek, zwyciężając swoje kolejne starty. Bieg 14. z udziałem popularnego "Duzersa" zaczął się od jego fenomenalnego wyjścia spod taśmy, ale w pierwszym łuku zabrakło miejsca dla Siergieja Łogaczowa. Jak pokazały telewizyjne powtórki Rosjanin został trącony przez Czecha Vaclava Milika. Powtórkę w pełnym składzie znów bez większych problemów wygrał Polak.



Chwilę później drugi z biało-czerwonych, Pawlicki, stoczył ciekawą walkę o wygraną z Finem Timo Lahti. Na wyjściu z pierwszego łuku ostatniego okrążenia został jednak potrącony przez Andrzeja Lebiediewa i nie ukończył biegu. Powtórki telewizyjne pozwoliły podjąć decyzję sędziemu Arturowi Kuśmierzowi o wykluczeniu Łotysza, a zaliczeniu dwóch punktów Pawlickiemu.



Niezbyt dobrze w drugiej części zawodów radził sobie mistrz Europy Lambert, który przed ostatnią serią startów zajmował dopiero 12. lokatę z pięcioma punktami. W tym samym momencie najbliżsi udziału w finale byli Dudek - 10 pkt oraz Michelsen - 9. Pozostali Polacy, Pawlicki i Smektała kwalifikowali się do barażu. Walka o wszystkie premiowane dalszym udziałem w zawodach miejsca trwała do końca serii zasadniczej.



Ostatecznie bezpośredni awans do finału z jedenastoma punktami wywalczyli Pawlicki i Dudek, a mający tyle samo oczek na koncie Smetkała trafił do barażu. Rywalami tego ostatniego byli Michelsen, Bewley i Madsen. Ten ostatni awans do barażu wywalczył dzięki wygranej w kończącym serię zasadniczą 20. biegu.



Baraż świetnie zaczął "Smyk" zakładając się z czwartego pola na całą stawkę w pierwszym łuku. Jednak fenomenalnie napędzał się z okrążenia na okrążenie Madsen i tuż przed metą wyprzedził Polaka. Obaj awansowali do finału wieczoru.



W nim zalazło się trzech biało-czerwonych i nieobliczalny Duńczyk. Start najlepiej rozegrał Pawlicki i wypracowanego prowadzenia nie oddał do mety. Lepszy od pozostałych biało-czerwonych był Madsen i to on zajął drugą lokatę. Popularny "Piter" dzięki wygranej w Gustrow umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji cyklu SEC - 29 punktów i ma pięć oczek przewagi nad goniącymi go Duńczykami Madsenem i Michelsenem.



Tegoroczny cykl indywidualnych mistrzostw Europy składa się z czterech turniejów - kolejne odbędą się 3 lipca w Gdańsku i finał cyklu SEC 10 lipca w Rybniku.

Wyniki drugiej rundy ME na żużlu

1. Piotr Pawlicki (Polska) 14 pkt + 1. miejsce w finale

2. Leon Madsen (Dania) 11 + 2. miejsce w finale

3. Patryk Dudek (Polska) 12 + 3. miejsce w finale

4. Bartosz Smektała (Polska) 11 + 4. miejsce w finale



5. Mikkel Michelsen (Dania) 10

6. Daniel Bewley (W.Brytania) 9

7. Jacob Thorssell (Szwecja) 9

8. Kai Huckenbeck (Niemcy) 9

9. Vaclav Milik (Czechy) 8

10. Siergiej Łogaczow (Rosja) 7

11. Timo Lahti (Finlandia) 6

12. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 6

13. Robert Lambert (W.Brytania) 5

14. Patrick Hansen (Dania) 5

15. Ben Ernst (Niemcy) 3

16. Lukas Baumann (Niemcy) 1

17. Mario Niedermeier (Niemcy) 0



Klasyfikacja po dwóch turniejach SEC 2021

1. Piotr Pawlicki (Polska) 29 pkt

2. Leon Madsen (Dania) 24

3. Mikkel Michelsen (Dania) 24

4. Patryk Dudek (Polska) 23

5. Daniel Bewley (W. Brytania) 20

6. Kai Huckenbeck (Niemcy) 17

7. Bartosz Smektała (Polska) 15

8. Vaclav Milik (Czechy) 15

9. Jacob Thorssell (Szwecja) 14

10. Robert Lambert (W. Brytania)13

11. Siergiej Łogaczow (Rosja) 11

12. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 11

13. Wadim Tarasienko (Rosja) 11

14. Patrick Hansen (Dania) 9

15. Timo Lahti (Finlandia) 9

16. Nicki Pedersen (Dania) 3

17. Ben Ernst (Niemcy) 3

18. Lukas Baumann (Niemcy) 1