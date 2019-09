​Panda Bing Dwen Dwen będzie maskotką zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku - poinformował komitet organizacyjny.

Jak wyjaśniono podczas ceremonii na arenie lodowej Shougang, "Bing" oznacza lód, a "Dwen Dwen" to pieszczotliwe określenie dziecka.

Panda jest w większości biała (jak lód), co symbolizuje czystość i siłę. Ma czarne kończyny i uszy, a na lewej łapce namalowano serce, nawiązuje do chińskiej gościnności. Jej twarz otacza kolorowy okrąg, który ma kształtem przypominać tor do łyżwiarstwa szybkiego National Speed Skating Oval - jednej z głównych aren olimpiady.

Jak mówią członkowie komitetu organizacyjnego igrzysk, panda skupia w sobie charakterystyczne cechy Chin i Chińczyków.

Pokazana została również maskotka igrzysk paraolimpijskich. Została nim postać w kształcie ważnego w chińskiej tradycji czerwonego lampionu - Shuey Rhon Rhon. Pierwszy człon nazwy oznacza "śnieg", a dwa pozostałe - "tolerować" i "łączyć".

Stolica Chin to pierwsze miasto w historii igrzysk, które zostało gospodarzem olimpiady letniej (w 2008 roku) i zimowej.