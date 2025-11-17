W wieku 28 lat zmarła Paige Greco, złota medalistka paraolimpijska z Australii. Informację o jej śmierci potwierdziła krajowa federacja kolarska AusCycling. Greco zmarła nagle w swoim domu w Adelajdzie.

Australijska mistrzyni paraolimpijska Paige Greco zmarła nagle w wieku 28 lat / EPA/ADAM VAUGHAN / PAP

Paige Greco, australijska mistrzyni paraolimpijska w kolarstwie, zmarła nagle w wieku 28 lat w swoim domu w Adelajdzie.

Sportsmenka zdobyła złoty i dwa brązowe medale na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio oraz brąz na mistrzostwach świata w 2024 roku.

Jej śmierć wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a rodzina i federacja podkreślają jej determinację i inspirujący charakter.

O śmierci zawodniczki donosi portal BBC.

Paige Greco odeszła w niedzielę, w wyniku "nagłego epizodu medycznego".

28-latka, która cierpiała na dziecięce porażenie mózgowe, była jedną z najbardziej utytułowanych australijskich para-kolarek. Swoją sportową karierę rozpoczęła jako lekkoatletka, jednak od 2018 roku skupiła się na kolarstwie. W 2020 roku podczas igrzysk paraolimpijskich w Tokio zdobyła pierwszy złoty medal dla Australii, bijąc przy tym rekord świata w wyścigu na 3 000 metrów w kategorii C1-3. W Tokio wywalczyła także dwa brązowe medale - w wyścigu szosowym oraz w jeździe indywidualnej na czas.

Z powodu problemów zdrowotnych Greco nie brała udziału w kwalifikacjach do igrzysk w Paryżu w 2024 roku. Mimo to w tym roku wróciła do rywalizacji na najwyższym poziomie i w sierpniu zdobyła brązowy medal podczas mistrzostw świata w Belgii w wyścigu szosowym w kategorii C3.

Wzruszające pożegnania i wspomnienia

Rodzina Paige Greco wyraziła ogromny smutek po jej śmierci, podkreślając, że była osobą pełną ciepła, determinacji i życzliwości. "Paige znaczyła dla nas wszystko. Jej dobroć i determinacja inspirowały nas każdego dnia" - napisała w oświadczeniu matka sportsmenki, Natalie Greco.

Szefowa AusCycling, Marne Fechner, określiła Greco jako "wyjątkową sportsmenkę, która osiągnęła najwyższy poziom w swojej dyscyplinie".

Z kolei Cameron Murray, prezes Paralympics Australia, podkreślił, że Paige była nie tylko wybitną zawodniczką, ale także osobą, która potrafiła wspierać i inspirować innych.