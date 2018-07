Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, któremu Wisła Kraków była winna pieniądze, podpisał porozumienie ze spółką Ekstraklasa. Z dokumentu wynika, że piłkarska spółka spłaci zadłużenie klubu. Dodatkowo władze Białej Gwiazdy podpisywały umowę z Zarządem Infrastruktury Sportowej. Klub swoje trzy najbliższe ligowe mecze rozegra przy Reymonta.

Z umowy podpisanej pomiędzy spółką Ekstraklasa a Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wynika, że piłkarska spółka spłaci za Wisłę zadłużenie za wynajem stadionu przy Reymonta. W sumie kwota do zapłaty to ok. 4 miliony 600 tysięcy złotych. W ten sposób miasto uniknie zarzutów o niegospodarność. W zamian za spłatę długu Wisła otrzyma mniejsze pieniądze od ekstraklasy za spłatę wierzytelności.

Dodatkowo władze krakowskiej Wisły podpisały umowę z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie na udostępnienie Stadionu im. H. Reymana. Na mocy tego dokumentu Biała Gwiazda rozegra na miejskim obiekcie trzy najbliższe spotkania. Chodzi o mecze z Arką Gdynia 21 lipca, 27 lipca z Miedzią Legnica i 10 sierpnia z Wisłą Płock. W dokumencie jest jednak jeden warunek. Wisła, by z obiektu skorzystać, musi na konto ZIS-u przelać 100 000 zł netto plus VAT. Musi dokonać wpłaty na 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem każdego z tych meczów. Pierwszy przelew trafił już do miejskiej spółki.

Władze klubu stadion przy Reymonta mogły wynająć jedynie na trzy spotkania z powodu przepisów. Zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie każdej umowy dzierżawy miejskiej nieruchomości musi być poprzedzone ogłoszeniem w Biuletynie Informacji Publicznej. Od opublikowania tego ogłoszenia musi minąć 21 dni, aby móc zawrzeć umowę. W przypadku Wisły Kraków umowę na kolejne mecze będzie można zawrzeć w połowie sierpnia.

