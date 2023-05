Reprezentacja Polski hokeistów po latach znów wśród najlepszych drużyn świata! Biało-Czerwoni, pokonując w piątek 6:2 Rumunię w ostatnim meczu MŚ dywizji 1A w Nottingham, przypieczętowali awans do najwyższej dywizji i w przyszłym roku zagrają ze światowymi potęgami.

Patryk Wronka / Andrzej Grygiel / PAP

Biało-Czerwoni awansowali na przyszłoroczne mistrzostwa świata elity, których gospodarzem będą Czechy.

Polacy po raz ostatni na najwyższym poziomie grali w 2002 roku na MŚ w Szwecji. Zajęli wówczas 14. miejsce i zostali zdegradowani.

Decydujące zwycięstwo z Rumunią nie przyszło naszej drużynie łatwo. Po pierwszej tercji pachniało sensacją, bo to Rumuni prowadzili 1:0. Dwie kolejne odsłony to już popis Polaków, którzy zdobyli sześć bramek i z przytupem zameldowali się wśród najlepszych drużyn narodowych na świecie.

Wielka szansa polskiego hokeja

Co może dać Polakom awans do elity? Sportowo będzie to ogromne wyzwanie. Może być to także bodziec do rozwoju polskiego hokeja - mówił w Radiu RMF24 były reprezentant Polski, Mariusz Czerkawski.

Otworzy się dla nas ogromna szansa. Inni sparingpartnerzy, wyższe miejsce w rankingu światowym. Inaczej może spojrzy się w naszym kraju na hokej, na inwestycje, na wsparcie finansowe. Super byłoby mieć zdrową, silną dyscyplinę zimową. Trudno będzie nam walczyć z najlepszymi, ale stać nas na to, żeby ustabilizować się w elicie. Myślę, że kibice pokochaliby hokeja. Nie znam nikogo, kto był na meczu i później narzekał, że było nudno i nieciekawie. Ten sport może trafić jeszcze do wielu Polaków - mówił Czerkawski.