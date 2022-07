Piast Gliwice w piątek rozegra swój drugi mecz w nowym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy. Do Gliwic przyjedzie zespół Zagłębia Lubin. Będzie to drugi mecz, ale kolejka już trzecia. Wszystko dlatego, że w miniony weekend Piast miał zagrać z Rakowem Częstochowa, ale wicemistrz Polski skorzystał z możliwości przełożenia swojego meczu ligowego z powodu gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji. "Kalendarz był dla nas idealnie ułożony, bo mieliśmy grać równo co tydzień, ale dla dobra polskiej piłki te mecze są przekładane. Oby to było z pożytkiem i te drużyny trafią do fazy grupowej Ligi Konferencji" - zaznacza trener Piasta Gliwice Waldemar Fornalik, z którym przed ligowym spotkaniem z Zagłębiem Lubin rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Waldemar Fornalik / Artur Reszko / PAP

Piast Gliwice nowy sezon rozpoczął nie najlepiej. Zespół z Górnego Śląska przegrał na wyjeździe w Białymstoku 0:2 z Jagiellonią, chociaż, jak podkreśla szkoleniowiec Piasta Waldemar Fornalik, to wcale nie było takie słabe spotkanie w wykonaniu jego zespołu.

Brakowało w tym meczu przed wszystkim skuteczności, bo patrząc na to, jakie my stworzyliśmy sytuacje a jakie Jagiellonia, to ten mecz mógł się zakończyć wynikiem w drugą stronę - zaznacza Fornalik.

Piast wybity z rytmu

Po tym kiepskim wejściu w sezon zespół z Gliwic liczył na to, że szybko w następnym tygodniu uda się wygrać i to z wicemistrzem kraju Rakowem Częstochowa. Zespół Marka Papszuna swój mecz ligowy jednak przełożył z powodu gry w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji z FK Astaną.

Dla nas nie jest to dobre. Narastały emocje. Ruszyliśmy. Widzieliśmy, że funkcjonowaliśmy jako zespół całkiem nieźle w Białymstoku i nagle zostaliśmy wybici z rytmu. Inaczej też się trenuje mając cel na koniec mikrocyklu, a zupełnie inaczej podchodzi się do zajęć, kiedy przygotowuje się do meczu, który jest za 2 tygodnie. Rozegraliśmy oczywiście mecz kontrolny z Polonią Bytom, ale to nigdy nie będzie to samo co mecz ligowy - wyjaśnił trener Piasta.

Przekładanie meczów to temat złożony

Doświadczony szkoleniowiec ma pełną świadomość, że przekładanie meczów ma pomóc naszym zespołom awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji, ale jednocześnie podkreślił, że dla jego zespołu był to problem. Fornalik nie potrafił jednoznacznie powiedzieć, czy możliwość przekładania meczów jest dobra, czy wszystkie zespoły powinny się uczyć grania co 3 dni.

Ten temat jest naprawdę bardzo złożony. Wszystko zależy od fazy przygotowań, ale także od tego, jak szeroką kadrę ma trener do dyspozycji. Nie odpowiem więc jednoznacznie, czy takie przekładanie spotkań jest dobre czy złe - wyjaśnił Waldemar Fornalik.

Kontuzja Tomasa Huka

W czasie springu z Polonią Bytom bardzo groźnej kontuzji nabawił się obrońca Piasta Tomas Huk i przez kilka tygodni nie będzie do dyspozycji sztabu trenerskiego.

Z Zagłębiem nie będzie spacerku

W piątek w Gliwicach na stadionie przy ul. Okrzei można spodziewać się dobrego przygotowania fizycznego i wybiegania, bo z tego zawsze słyną drużyny trenerów Fornalika i Stokowca.

Dużo się zmieniło w grze zespołu Zagłębia. Jakościowo ten zespół także podniósł swoją wartość - zaznaczył Waldemar Fornalik, który od swojego zespołu oczekuje jednak nie tylko walki i zaangażowania, ale także dobrej i skutecznej gry.

Pierwszy gwizdek w meczu Piasta Gliwice z Zagłębiem Lubin w piątek o godz. 18:00. To spotkanie rozpocznie trzecią kolejkę piłkarskiej ekstraklasy.