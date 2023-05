Trener polskich siatkarek Stefano Lavarini podał skład, w jakim biało-czerwone wystąpią w pierwszym turnieju Ligi Narodów w Turcji. Wśród 14 zawodniczek powołanych przez włoskiego szkoleniowca nie ma Joanny Wołosz. Jest za to debiutantka Joanna Pacak. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami nie ma również Malwiny Smarzek.

Joanna Pacak / Darek Delmanowicz / PAP

W pierwszych meczach Ligi Narodów nie wystąpi Joanna Wołosz. Rozgrywająca reprezentacji Polski potrzebuje po wyczerpującym sezonie ligowym czasu na rekonwalescencję oraz indywidualnego systemu treningowego.

Instagram Post

Wśród powołanych nie ma również Malwiny Smarzek, ale to, że atakująca nie zagra w Lidze Narodów Lavarini zapowiadał już wcześniej. Na pierwszy turniej pojedzie inna liderka naszej kadry Magdalena Stysiak.

W składzie znalazła się między innymi debiutująca w tym sezonie w kadrze Joanna Pacak, która wystąpiła do tej pory jedynie w dwóch kontrolnych meczach z reprezentacją Francji w Radomiu. Stefano Lavarini do Turcji postanowił zabrać także wracającą do gry w biało-czerwonych barwach Julię Nowicką.

W pierwszym tygodniu Siatkarskiej Ligi Narodów Polki czekają mecze z Kanadą (30 maja), Włochami (1 czerwca), Tajlandią (2 czerwca) i Serbią (3 czerwca).

Lista zawodniczek na pierwszy turniej VNL w Turcji:

Katarzyna Wenerska - rozgrywająca

Julia Nowicka - rozgrywająca

Martyna Łukasik - przyjmująca

Martyna Czyrniańska - przyjmująca

Olivia Różański - przyjmująca

Monika Fedusio - przyjmująca

Magdalena Stysiak - atakująca

Monika Gałkowska - atakująca

Agnieszka Korneluk - środkowa

Kamila Witkowska - środkowa

Joanna Pacak - środkowa

Magdalena Jurczyk - środkowa

Maria Stenzel - libero

Aleksandra Szczygłowska - libero