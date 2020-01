AC Milan stawia ultimatum Krzysztofowi Piątkowi – podaje „Tuttosport”. Według doniesień dziennika polski napastnik ma zdecydować czy godzi się na pełnienie roli rezerwowego, czy odchodzi z klubu z Lombardii.

Piątek - według "Tuttosport" ma czas zaledwie do końca tygodnia, by określić się w sprawie swojej przyszłości. W AC Milan mógłby być tylko zmiennikiem Zlatana Ibrahimovica. Co czekałoby go w nowym klubie? Tego można się tylko domyślać.

Klub wywiera na Piątku presję, bo zdaje sobie sprawę, że ewentualne szukanie jego następcy może potrwać długo.

Sytuacja Piątka w Mediolanie skomplikowała się, gdy do zespołu dołączył Ibrahimovic. Co prawda Polak w spotkaniu Pucharu Włoch przeciwko SPAL 2013 zaliczył gola i asystę, ale w ostatnim meczu z Udinese nie pojawił się na boisku.

Jak podkreśla Onet, Piątek w tym sezonie nie spełnia oczekiwań klubu ani jego kibiców. W 18 meczach Serie A trafił do bramki rywali 4 razy.

