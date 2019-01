Japończyk Ryoyu Kobayashi będzie bronił w noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen pozycji lidera Turnieju Czterech Skoczni. Gonią go m.in. polscy zawodnicy. Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje do wtorkowych zawodów, a Kamil Stoch był trzeci.

22-letni Kobayashi jest rewelacją tego sezonu, wygrał już pięć konkursów PŚ, w tym inauguracyjną odsłonę Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, jednak rywalizacja w tej imprezie jest bardzo ciekawa.

Potwierdziły to poniedziałkowe kwalifikacje, w których świetnie spisali się biało-czerwoni. Kubacki zajął pierwsze, a Stoch trzecie miejsce. Obaj uzyskali po 135,5 m. Wprawdzie Kobayashi wylądował znacznie dalej (140), ale lądowania nie zaznaczył klasycznym telemarkiem, przez co sędziowie odjęli mu punkty.



We wtorkowym konkursie w Ga-Pa wystąpi sześciu Polaków. Oprócz Kubackiego i Stocha, triumfatora dwóch poprzednich edycji turnieju, awans uzyskali również Piotr Żyła, Jakub Wolny, Stefan Hula i Aleksander Zniszczoł.



Kwalifikacji, podobnie jak w Oberstdorfie, nie przebrnął Maciej Kot.



W konkursach TCS obowiązuje system KO - na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par pierwszej serii punktowanej. Do finałowej awansują ich zwycięzcy oraz pięciu "szczęśliwych przegranych", czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych w parach.



Kubacki zmierzy się w parze z doświadczonym Słoweńcem Jernejem Damjanem. Rywalem Stocha będzie Szwajcar Andreas Schuler, Żyły - Szwajcar Kilian Peier, Wolnego - Japończyk Naoki Nakamura, Huli - Norweg Halvor Egner Granerud, a Zniszczoła - Słoweniec Timi Zajc.



Po konkursie w Oberstdorfie Kobayashi ma 282,3 pkt, a zajmujący drugie miejsce Niemiec Markus Eisenbichler - 281,9. Najlepszy z Polaków (piąty) jest Kubacki - 269,8. Żyła zajmuje szóstą lokatę (268,3), a Stoch ósmą (267,6).



Impreza tradycyjnie rozgrywana jest na dwóch skoczniach w Niemczech (w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen) i dwóch w Austrii (w Innsbrucku i Bischofshofen).