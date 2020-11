„Jestem zadowolony z wyniku i gry naszego zespołu” - powiedział trener piłkarskiej reprezentacji Holandii Frank de Boer po wygranej z Polską w Chorzowie 2:1 w meczu Ligi Narodów.

Trener reprezentacji Holandii / Andrzej Grygiel / PAP

Oczywiście, nie chcieliśmy tak zacząć tego meczu. Tak nie możemy grać w finałach ME czy MŚ. W pierwszej połowie mieliśmy dwie, trzy stuprocentowe okazje. To pozytywne, że je stwarzamy, ale dobrze by było je wykorzystać - ocenił.

Polacy prowadzili od 6 minuty, po trafieniu Kamila Jóźwiaka, ale potem stracili dwa gole w ostatnim kwadransie spotkania.



Niezbyt dobrze weszliśmy w mecz. Kilka razy dopuściliśmy Polaków do groźnych sytuacji. W drugiej połowie mieliśmy już większa kontrolę. Oczywiście, jest różnica, czy gra Robert Lewandowski, czy nie (zszedł w przerwie - PAP). Powiedziałem chłopakom w przerwie, że jeśli dalej będą tak grali, to gole przyjdą. I tak się stało - dodał.



Przyznał, że jego drużyna nie zawsze była dobrze ustawiona taktycznie.



Musimy na to zwrócić uwagę. Ale uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Pretensje możemy mieć do siebie o niewykorzystane sytuacje. Są rzeczy, nad którymi musimy pracować, ale w wielu aspektach pokazaliśmy jakość i możemy zadowoleni wracać do Holandii - zakończył de Boer.