Portugalczyk Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) wygrał w Bukowinie Tatrzańskiej czwarty etap Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) zajął czwarte miejsce.

Joao Almeida / Grzegorz Momot / PAP

Po finiszu pod górę Almeida wyprzedził Słoweńca Mateja Mohorica (Bahrain Victorious). Trzecie miejsce zajął Włoch Andrea Vendrame (AG2R). Tuż za nim linię mety minął Kwiatkowski.



W klasyfikacji generalnej Almeida powiększył do ośmiu sekund przewagę nad Mohoricem oraz do 14 nad Włochem Diego Ulissim (UAE Team Emirates). Strata Kwiatkowskiego do Portugalczyka wzrosła do 21 sekund.

Joao Almeida na mecie / Grzegorz Momot / PAP