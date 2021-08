​Kolumbijczyk Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) wygrał w Rzeszowie, po finiszu z peletonu, trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Żółtą koszulkę lidera zachował Portugalczyk Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step).

Kolumbijczyk Fernando Gaviria z UAE-Team Emirates cieszy się ze zwycięstwa na mecie 3. etapu 78. Tour de Pologne w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

26-letni Gaviria odniósł trzecie w karierze etapowe zwycięstwo w Tour de Pologne. Wyprzedził najmłodszego uczestnika wyścigu, 19-letniego Holendra Olava Kooija (Jumbo-Visma) oraz triumfatora pierwszego etapu w Chełmie Niemca Phila Bauhausa (Bahrain Victorious).

Gaviria potwierdził markę świetnego sprintera. W Rzeszowie triumfował po raz drugi, powtarzając sukces sprzed pięciu lat. W tamtej edycji zwyciężył również w Katowicach.

Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), zajął dziewiąte miejsce.

W czołówce klasyfikacji generalnej nie zaszły zmiany. Almeida wciąż ma cztery sekundy przewagi nad Włochem Diego Ulissim (UAE Team Emirates) oraz Słoweńcem Matejem Mohoricem (Bahrain Victorious). Kwiatkowski jest czwarty ze stratą 11 sekund.

Dzisiaj kolarze pokonywali najdłuższy (226,4 km) odcinek w tegorocznej edycji. Po starcie w Sanoku trudności czekały na nich tylko w pierwszej części trasy, gdzie wspinali się do Arłamowa i - jak dzień wcześniej - do Gruszowej i Kalwarii Pacławskiej. Na te trzy górskie premie pierwszy wjechał Łukasz Owsian i w ten sposób odebrał koszulkę najlepszego "górala" koledze z reprezentacji Polski Michałowi Palucie.



Jutro kolarze będą się ścigać z Tarnowa do Bukowiny Tatrzańskiej.