System analizy wideo (VAR) zostanie już w tym sezonie wprowadzony w Lidze Mistrzów - poinformował szef Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) Słoweniec Aleksander Ceferin po posiedzeniu Komitetu Wykonawczego w Dublinie.

Premiera nowej technologii ma się odbyć już w lutym 2019. Sędziowie - zgodnie z decyzją UEFA - będą mogli korzystać z VAR w Lidze Mistrzów od fazy pucharowej.

Mecze 1/8 finału LM zostaną rozegrane w dniach 12-13 i 19-20 lutego 2019 roku (pierwsze spotkania) oraz rewanże 5-6 i 12-13 marca 2019.



Jesteśmy gotowi do wprowadzenia VAR wcześniej niż planowaliśmy. Wierzę, że VAR przyczyni się do zmniejszenia liczby błędnych decyzji sędziowskich - przyznał Ceferin, który jeszcze kilka miesięcy temu był przeciwny nowej technologii i uważał, że będzie ona możliwa do stosowania dopiero od sezonu 2019/20.



Szef sędziów UEFA Roberto Rosetti powiedział, że UEFA użyje tego samego projektu technicznego VAR, jaki już został sprawdzony w 2018 roku podczas mistrzostw świata w Rosji. System musi być spójny i jednolity, zapewniać klarowny sposób podejmowania decyzji - zaznaczył.



UEFA zdecydowała, że VAR będzie także stosowany podczas finałów Ligi Europejskiej 2019, Ligi Narodów 2019 oraz w młodzieżowych mistrzostw Europy 2019.

System VAR jest używany w polskiej Ekstraklasie od sezonu 2017/2018.

(ag)