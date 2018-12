Europejska Unia Piłkarska (UEFA) postanowiła w niedzielę wieczorem w Dublinie, że od sezonu 2021/22 będą organizowane trzecie rozgrywki klubowe na kontynencie, obok Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej.

W rozgrywkach, pod roboczą nazwą UEL2, wezmą udział 32 drużyny, a mecze będą rozgrywane w czwartki, tak jak spotkania Ligi Europejskiej.

Nazwa rozgrywek, sposób podziału premii finansowych oraz strategia komercyjna mają być sprecyzowane w 2019 roku.

To szansa dla polskich klubów na regularne występy w rozgrywkach europejskich. Mistrz naszego kraju dalej startowałby w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale w razie niepowodzenia miałby zagwarantowane miejsce w fazie grupowej nowych rozgrywek.



W pierwszej fazie drużyny będą podzielone na osiem grup, z których do 1/8 finału awansują zwycięzcy, a zespoły z drugich miejsc rozegrają mecz i rewanż z ośmioma drużynami z trzecich miejsc w swoich grupach Ligi Europejskiej. Od 1/8 finału będzie obowiązywał system pucharowy (mecz i rewanż).



W sumie w ciągu 15 tygodni zostanie rozegranych 141 spotkań - dokładnie tyle samo co w Lidze Europejskiej, której format będzie zmniejszony (z 48 do 32 drużyn w fazie grupowej). Zwycięzca nowych rozgrywek będzie miał zagwarantowany udział w następnej edycji Ligi Europejskiej.



Jak poinformowała UEFA, w nowych rozgrywkach wystąpią kluby z co najmniej 34 krajów (obecnie w LE - co najmniej 26).



Rozgrywki klubowe UEFA staną się bardziej otwarte niż kiedykolwiek wcześniej. Będzie więcej meczów dla większej liczby klubów i więcej reprezentowanych krajowych federacji w fazie grupowej. Nowe rozgrywki są owocem dialogu z klubami za pośrednictwem Europejskiego Stowarzyszenia Klubów - oświadczył w komunikacie szef UEFA Aleksander Ceferin.



Trzecie rozgrywki będą organizowane w cyklu 2021-24.



Jak zaznaczyła UEFA, nie ulegnie zmianie formuła Ligi Mistrzów.



Łącznie w Lidze Mistrzów, Lidze Europejskiej i nowych rozgrywkach będzie występować 96 drużyn - po 32 w każdej z nich.

