Wiele wskazuje na to, że czwartkowe spotkanie Stoczni Szczecin z Treflem Gdańsk w siatkarskiej Plus Lidze było ostatnim meczem zespołu Michała Mieszko Gogola w najwyższej klasie rozgrywkowej. Oficjalnie władze klubowe nie są lub nie mogą powiedzieć co dalej stanie się z drużyną. Podobno w przyszłym tygodniu ma pojawić się oficjalne oświadczenie.

