Szczerze powiem, że nie nastawiałem się na konkretne miejsce, a zwłaszcza zwycięstwo, ale po prostu na dobre skoki - powiedział podczas konferencji prasowej Kamil Stoch, który zajął pierwsze miejsce w niedzielnym konkursie indywidualnym Letniej Grand Prix w Zakopanem. Drugi był Dawid Kubacki, a trzeci Japończyk Yukiya Sato.

amil Stoch cieszy się ze zwycięstwa w indywidualnym konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

Stoch dodał, że już podczas kwalifikacji czuł, że będzie nieźle. Mocno się więc zmobilizowałem, bo bardzo chciałem właśnie tutaj, u siebie cieszyć się tym sportowym świętem i jak najlepszym występem na skoczni, którą uwielbiam - podkreślił zawodnik KS Eve-nement Zakopane.



Zapytany, jakie elementy ma jeszcze do doszlifowania powiedział, że całe lato pracuje głównie nad pozycją najazdową.



Złapaniem dobrego czucia, właściwego kierunku odbicia, no i uzyskaniem większej prędkości na progu. Chociaż coraz lepiej mi idzie, to jednak będę musiał temu poświęcić jeszcze sporo uwagi - zaznaczył.



Kubacki poproszony o ocenę swoich występów powiedział, że jego wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Bo to, co stało się w te dwa dni na skoczni dało mi olbrzymią satysfakcję - zapewnił.



Potwierdził, że warunki były bardzo zmienne: Zwłaszcza w drugiej serii, ale mnie właściwie nic nie przeszkadzało w oddaniu skoku.



Stoch i Kubacki bardzo cieszą się z dwóch tygodni wolnego, a zwłaszcza, jak podkreślili, że znajdzie się też czas na "prawdziwy" odpoczynek.



Za mną bardzo dużo naprawdę ciężkiej pracy. Ona dała już efekty, bo skupiałem się np. nad odbiciem i czuję już pewną poprawę, i to oczywiście cieszy, ale czuję się już trochę zmęczony - powiedział Kubacki.



Dodał, że on też po powrocie z urlopu musi jeszcze sporo popracować. I to nad wszystkim, ponieważ wychodzę z założenia, że wyłącznie nad jednym, konkretnym elementem w moim przypadku po prostu nie ma sensu - dodał skoczek.



Sato uzyskując w pierwszym skoku odległość 145 m pobił o metr rekord Wielkiej Krokwi ustanowiony dzień wcześniej przez Słoweńca Tilena Bartola.



Bardzo, bardzo się cieszę, zwłaszcza z tego rekordowego skoku. Nie spodziewałem się ani tego, ani nawet podium, więc czuję wielką satysfakcję - nie krył radości Japończyk.



To jego drugie podium w Zakopanem. W styczniu tego roku podczas zawodów Pucharu Świata również zajął tu trzecie miejsce. Czuję więc, że to będzie moja ulubiona skocznia - podsumował z uśmiechem Sato.



Letnie GP w Zakopanem

Na szóstej pozycji niedzielnego konkursu LGP w stolicy polskich Tatr został sklasyfikowany Piotr Żyła, na ósmej Jakub Wolny, 21. był Aleksander Zniszczoł, natomiast awansu do drugiej serii nie wywalczyli 31. Maciej Kot oraz 48. Stefan Hula.



W sobotę biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w konkursie drużynowym, triumfowali Japończycy.



W klasyfikacji generalnej prowadzi Słoweniec Timi Zajc wyprzedzając o 44 punkty Niemca Karla Geigera. Kubacki jest trzeci, tracąc do lidera 76 pkt.



Kolejne zawody odbędą się w Hakubie (22-24 sierpnia). Polskę reprezentować będą zawodnicy z kadry B.