Kamil Stoch wygrał w niedzielę konkurs Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Zakopanem. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki a trzecie Japończyk Yukiya Sato.

Dawid Kubacki (po lewej) i Kamil Stoch (po prawej) / Grzegorz Momot / PAP

Po pierwszej serii liderem był Sato, który wynikiem 145 m ustanowił rekord skoczni i o 2,7 pkt wyprzedzał Jakuba Wolnego - 140 m. Trzy kolejne miejsca również zajmowali Polacy: Stoch - 137,5 m, Piotr Żyła - 138 m i Kubacki - również 138 m.

W finale Japończyk tak daleko już nie skakał. W drugiej próbie uzyskał 131 m i musiał zadowolić się miejscem na najniższym stopniu podium. Stochowi zwycięstwo dało 132,5 m, a Kubacki miał 134,5 m. Na szóstej pozycji został sklasyfikowany Żyła - 131 m w finale, a na ósmej Wolny - 125 m.



21. był Aleksander Zniszczoł. Awansu do drugiej serii nie wywalczyli natomiast 31. Maciej Kot oraz 48. Stefan Hula.



W sobotę biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w konkursie drużynowym, triumfowali Japończycy.



W klasyfikacji generalnej prowadzi Słoweniec Timi Zajc. O 44 punkty wyprzeda Niemca Karla Geigera, a trzeci Kubacki traci do niego 76 pkt.



Kolejne zawody odbędą się w Hakubie (22-24 sierpnia). Do Japonii najlepsi polscy skoczkowie jednak nie pojadą. Do rywalizacji przystąpią zawodnicy z kadry B.