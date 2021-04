Po zapewnieniu sobie przez Rekord Bielsko-Biała mistrzostwa Polski, poznaliśmy także pozostałych medalistów STATSCORE Futsal Ekstraklasy w sezonie 2020/21. Kwestią pozostaje jedynie ich kolejność.

STATSCORE Futsal Ekstraklasa: Znamy już wszystkich medalistów! / Fot. Maciej Gilewski /

Przed rozpoczęciem 30. kolejki bliżej wicemistrzostwa Polski był Piast Gliwice. Po przyznaniu walkowera Constractowi Lubawa i remisie Piastunek z GI Malepszy Futsal Leszno doszło jednak do roszady na drugim miejscu.

Obrońcy wicemistrzostwa Polski z Lubawy wydają się mieć jednak trudniejsze zadanie w drodze po srebrny medal. Na rozkładzie mają jeszcze bowiem m.in. Rekord Bielsko-Biała, który mimo pewnego mistrzostwa, nie powinien odpuścić w tak prestiżowym spotkaniu.

Gdyby jednak nawet noga im się powinęła, to i tak do ostatecznego rozstrzygnięcia dojdzie prawdopodobnie dopiero w przedostatniej serii gier, kiedy to oba zespoły spotkają się wspólnie na parkiecie.

Jedni odpadają, inni dołączają

Równie sporo emocji będziemy mieć w okolicach strefy spadkowej. Po wygranej Fit-Morning Gredaru Brzeg ze STATSCORE Futsal Ekstraklasą mogą się już powoli żegnać Akademicy z Katowic, których strata do bezpiecznej strefy wynosi aż 11 punktów.

W ich miejsce do walki o utrzymanie włączyły się jednak zespoły Red Devils Chojnice oraz MOKS Słoneczny Stok Białystok, które o ligowy byt będą rywalizować razem ze wspomnianymi brzeżanami i AZS-em UW DARKOMP Wilanów.

A jako, że do bezpośrednich starć między tymi drużynami już nie dojdzie, nikt nie będzie mógł się nastawiać na konkretne spotkania - każde będzie dla nich jak finał.

Poza tym wielkich niespodzianek w ten weekend nie mieliśmy. Team Lębork wygrał z już pewną spadku P.A. Novą Gliwice 4:2, zaś Red Dragons Pniewy pokonali FC Reiter Toruń 2:0.

Komplet spotkań 30. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

Rekord Bielsko-Biała - Clearex Chorzów 8:1 (3:0)

Bramki: Artur Popławski (10), Alex Viana (16, 33, 37), Kamil Surmiak (17, 34), Jan Janovsky (28), Michał Marek (35) - Robert Rotuski (39).

Fit-Morning Gredar Brzeg - AZS UŚ Katowice 4:0 (0:0)

Bramki: Dawid Witek (25, 35), Wilson Tavares (26), Kamil Kucharski (34).

MOKS Słoneczny Stok Białystok - AZS UW DARKOMP Wilanów 2:3 (1:1)

Bramki: Michał Osypiuk (7), Krzysztof Kożuszkiewicz (38) - Radosław Marcinkowski (4), Bartosz Przyborek (29), Michał Klaus (36).

Red Dragons Pniewy - FC Reiter Toruń 2:0 (0:0)

Bramki: Marcin Mrówczyński (34 s.), Piotr Błaszyk (40).

GI Malepszy Futsal Leszno - Piast Gliwice 2:2 (2:1)

Bramki: Mateusz Lisowski (8), Kacper Konopacki (15) - Mateusz Mrowiec (9), Dominik Solecki (25).

Team Lębork - P.A. Nova Gliwice 4:2 (1:0)

Bramki: Witalij Kołesnyk (10), Maciej Małek (24 s.), Mateusz Madziąg (30), Eric Tabares (39) - Filip Marton (18), Patrik Zatovic (33).

Red Devils Chojnice - Dreman Opole Komprachcice 3:5 (0:2)

Bramki: Mykyta Storożuk (24), Robert Świtoń (33, 40) - Vinicius Teixeira (4), Nuno Chuva (18), Wadym Iwanow (22), Serhij Fil (37), Krzysztof Elsner (38).

Gatta Active Zduńska Wola - Constract Lubawa 0:5 (walkower)

Pauza: Acana Orzeł Jelcz-Laskowice

