"Bardzo pozytywny meeting z federacją, rozmawialiśmy dwa dni (...), jestem gotowy, będę w Polsce i będę grał (na koszykarskich mistrzostwach Europy - przyp. red.)" - zadeklarował Jeremy Sochan, gwiazdor koszykarskiej reprezentacji Polski oraz zawodnik NBA. Koszykarz wyjawił, na co "nie może się doczekać" podczas Eurobasketu.

Jeremy Sochan podczas towarzyskiego meczu polskich koszykarzy z Filipinami w Sosnowcu (czerwiec 2024 r.) / Jarek Praszkiewicz / PAP

Informacje m.in. o zamiarze gry w mistrzostwach Europy Jeremy Sochan przekazał podczas spotkania online z dziennikarzami.

Sochan o trzecim sezonie w NBA

Jeremy Sochan w trzecim sezonie w NBA, w barwach San Antonio Spurs zagrał w 54 spotkaniach, spędzał na boisku średnio 25 minut.

Oto jego statystyki:

11,4 punktu;

6,5 zbiórki;

2,4 asysty;

0,8 przechwytu

0,5 bloku na mecz.

Szczególnie udany miał początek sezonu: w październiku rzucał średnio ponad 17 punktów na mecz. Zapewne gdyby nie kilka kontuzji, przez które musiał pauzować, statystyki byłyby jeszcze lepsze.

To nie były groźne kontuzje. Dobrze zacząłem sezon, ale złamałem kciuk. To był przypadek, pech, nie miałem na to wpływu. Pod koniec sezonu miałem przeciążone plecy. To był efekt zmęczenia. Wiem, że muszę nad tym pracować po sezonie. Chcę wzmocnić swoje ciało. Będę dużo ćwiczył na siłowni, pracował nad motoryką, no i oczywiście nad elementami koszykarskimi (...) 54 mecze to nie jest dużo. W poprzednim sezonie grałem w ponad 70 (...) Muszę pokazać, że mogę grać - podkreślał Jeremy Sochan.

Jak dodał, jest zadowolony ze swojego rozwoju, postępów, które może osiągać, obserwując m.in. tak doświadczonych graczy jak: Chris Paul, czy Harrison Barnes.

Oni nam pokazali, że musimy pracować codziennie. Że musisz być skoncentrowany na meczu i na treningu na 100 procent, w każdej minucie. Że w każdej minucie musisz kochać tę grę - mówił Sochan.

Gotowy na Eurobasket

Pod koniec wakacji koszykarska reprezentacja Polski weźmie udział w mistrzostwach Europy. Polska jest współorganizatorem zawodów.

Jeremy'ego Sochana na nich nie zabraknie, co wczoraj zadeklarował po raz kolejny. I - jak dodał - już nie może się doczekać starcia ze Słowenią i jedną z największych gwiazd NBA, Luką Donciciem.

On też będzie - pytałem go, jak graliśmy 3 tygodnie temu z Lakers (...). Będzie grał, mówi że jest gotowy. Cieszę się! Chcę takich meczów. Graliśmy już raz z nim i wygraliśmy (...) to będzie bardzo dobry i ważny mecz. Ale nie tylko jego będziemy kryć - Słowenia to zespół. Musimy być razem i razem ich pokonać. Nie mogę się doczekać - zapewnia koszykarz San Antonio Spurs.

Spurs zakończyli sezon na 13. miejscu w Konferencji Zachodniej, odnosząc 34 zwycięstwa przy 48 porażkach. W lidze NBA rozpoczęła się właśnie faza play in.

Eurobasket odbędzie się na przełomie sierpnia i września. Polska w grupie D w Katowicach zagra z pięcioma zespołami:

Słowenią (28 sierpnia),

Izraelem (30 sierpnia),

Islandią (31 sierpnia),

Francją (2 września),

i Belgią (4 września).

Do kolejnej fazy turnieju w Rydze awansują cztery czołowe zespoły.