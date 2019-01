Kapitan Wisły Płock i reprezentant Polski Damian Szymański opuszcza drużynę „Nafciarzy” i przenosi się do ósmej drużyny rosyjskiej ekstraklasy piłkarskiej Achmatu Grozny. Kwota transferu jest drugą najwyższą w historii klubu, po tej uzyskanej latem ze sprzedaży Arkadiusza Recy do Atalanty Bergamo.

Damian Szymański / Andrzej Grygiel / PAP

Damian przyszedł do Płocka przed kilkunastoma miesiącami w ramach rozliczenia transferu Piotra Wlazło do Jagiellonii Białystok. Nasi pseudoznawcy próbowali robić z tego transferu grubą aferę. Teraz okazało się, że to był niesamowity ruch, sprzedaliśmy go za bardzo dobre pieniądze. To jest majstersztyk - powiedział prezes Wisły Płock Jacek Kruszewski.