Dwukrotny mistrz świata Formuły 1 Fernando Alonso zajął drugie miejsce na ósmym etapie Rajdu Dakar. Słynny hiszpański kierowca przegrał tylko z Francuzem Mathieu Serradorim. Jakub Przygoński był szósty. "To ponownie był bardzo szybki odcinek, w jednym miejscu przez 30 kilometrów mogliśmy trzymać pełny gaz, bez odpuszczania" - mówił Przygoński.

Jakub Przygoński na trasie rajdu / ORLEN Team / Materiały prasowe

Alonso stracił cztery minuty do Serradoriego. Na trzeciej pozycji uplasował się Argentyńczyk Orlando Terranova.



Jakub Przygoński tym razem został sklasyfikowany na szóstym miejscu. Stracił 9.29 do zwycięzcy. Częściowo jechaliśmy po płaskim terenie, po wyschniętym jeziorze, to nie była trudna część odcinka, ale później było trochę kamieni i jazdy w kanionach. W jednym miejscu zaczęły się trudne wydmy, mieliśmy na nich problemy z widocznością przez słońce, które padało pionowo, nie było cienia, i przez to jechało się ciężej - ocenił na mecie etapu polski kierowca.



W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Hiszpan Carlos Sainz, a za nim są Katarczyk Nasser Al-Attiyah i Francuz Stephane Peterhansel, ze stratą odpowiednio 6.40 i 13.09. Przygoński z Niemcem Timo Gottschalkiem obecnie zajmują 28. miejsce.





W kategorii pojazdów lekkich (SSV) najszybsza na etapie była brazylijska załoga Reinaldo Varela, Gustavo Gugelmin. Aron Domżała i Maciej Marton uzyskali piąty czas tracąc do zwycicięzców 13.10, a Maciej Domżała i Rafał Marton zajęli na etapie 17. miejsce - strata 37.32. Po ośmiu etapach liderem jest Amerykanin Casey Currie a polskie załogi zajmują odpowiednio 9. i 13. pozycję.



Wśród samochodów ciężarowych dominują rosyjskie Kamazy. Poniedziałkowy etap wygrał Andriej Karginow, który prowadzi także w klasyfikacji generalnej. Polsko-czeska załoga Robert Szustkowski, Jarosław Kazberuk i Filip Skrobanek przyjechała do mety na 19. pozycji, a po ośmiu etapach zajmuje 18. miejsce.



W poniedziałkowym etapie wokół Wadi ad-Davasir, długości 477 km (tyle liczył odcinek specjalny), na znak żałoby nie uczestniczyli motocykliści i zawodnicy jadący quadami. Poprzedniego dnia w wypadku na trasie rajdu zginął wielokrotny uczestnik imprezy portugalski motocyklista Paulo Goncalves.



We wtorek trasa Dakaru będzie wiodła do Haradh (410 km odcinka specjalnego)..