Mistrzostwa Polski w żeglarskich klasach olimpijskich za nami. W Gdańsku Górkach Zachodnich rywalizowało ponad 150 zawodników i zawodniczek. Medale rozdano w klasach ILCA 6, ILCA 7 i 470. W windsurfingowej klasie iQFoil nie udało się rozegrać żadnego wyścigu z uwagi na zbyt słaby wiatr.

Podium / Materiały prasowe

Słabe warunki wiatrowe towarzyszyły zawodnikom od samego początku do końca regat. W klasie ILCA 6 i ILCA 7 komisji sędziowskiej udało się przeprowadzić zaledwie 4 wyścigi, w klasie 470 odbyło się pięć wyścigów. Szczęścia do wiatru nie mieli windsurferzy. Klasa iQFoil potrzebuje co najmniej 8 węzłów stabilnego wiatru, by deski wyposażone w hydroskrzydło mogły oderwać się znad wody. Takich warunków nie było ani przez moment. Polski Związek Żeglarski szuka teraz nowego terminu na rozegranie mistrzostw Polski.

Podium ILCA 6 / Materiały prasowe

W klasie ILCA 6 klasą dla siebie była Wiktoria Gołębiowska (UKŻ Wiking Toruń), która wygrała trzy z czterech wyścigów i po raz drugi w swojej seniorskiej karierze zdobyła mistrzostwo Polski. Poprzednio triumfowała na tym samym akwenie w 2019 roku.

Wiktoria Gołębiowska / Materiały prasowe

Cieszę się z tego sukcesu, bo ciężko na niego zapracowałam. To sukces całego teamu, który ze mną pracuje. Byłam bardzo skoncentrowana, bo warunki na trasie były trudne, trzeba było szukać tego wiatru na trasie i perfekcyjnie wykorzystywać każdą zmianę. Stawka była bardzo silna, ale ja skupiałam się na sobie, nie na rywalkach. Miałam robotę do zrobienia i ją wykonałam najlepiej jak potrafiłam - mówi Wiktoria Gołębiowska.

Srebrny medal wywalczyła Lilly May Niezabitowska (Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg), a brąz przypadł Magdalenie Kwaśnej, dla której był to pierwszy start w klasie ILCA 6 od czasu igrzysk olimpijskich w Tokio. Przez ten czas Magda skupiała się na żeglowaniu na jachtach oceanicznych i na studiach na kierunku stomatologia.

Podium ILCA 7 / Materiały prasowe

W klasie ILCA 7 mistrzem Polski został Mateusz Hanke (AZS AWFiS Gdańsk), ceniony szkoleniowiec klasy ILCA i były trener kadry narodowej juniorów w klasie ILCA 6. Mateusz, który na te mistrzostwa zamienił łódkę trenerską na łódkę zawodniczą, wygrał dwa z czterech wyścigów. Srebrny medal wywalczył Maxime Thommen (YKP Gdynia), a na najniższym stopniu podium stanął Mikołaj Silny (Sejk Pogoń Szczecin).

Mateusz Hanke / Materiały prasowe

Nie planowałem tego startu wcześniej i zgłosiłem się do regat w ostatniej chwili. To były warunki idealne dla mnie. Można powiedzieć, że nie trenuję regularnie, skupiam się na szkoleniu, ale w ostatnim czasie udało mi się trochę więcej czasu spędzić na łódce. Na zgrupowaniach z moimi zawodnikami często wsiadam na motorówkę przebrany już w piankę i pokazuję w praktyce różne aspekty. Dwa tygodnie temu byłem blisko medalu w mistrzostwach Polski w klasie ILCA 6. Teraz udało się na większym żaglu, z czego oczywiście bardzo się cieszę - mówi Mateusz Hanke.

O zwycięstwie w klasie 470 zadecydowały detale. Ostatecznie Kacper Paszek i Oliwia Laskowska (AZS AWFiS Gdańsk / Chojnicki Klub Żeglarski) jednym punktem pokonali załogę Agnieszka Pawłowska i Bartłomiej Szlija (Chojnicki Klub Żeglarski / UKŻ Lamelka Kartuzy). Brązowe medale przypadły załodze Zofia Korsak i Franciszek Borys (MKS Dwójka Warszawa / YKP Gdynia).

Kacper Paszek i Oliwia Laskowska / Materiały prasowe

Od 2016 roku staję na podium mistrzostw Polski, ale po raz pierwszy udało mi się zwyciężyć. Bardzo się cieszę, bo to były trudne regaty. Mniejsza liczba wyścigów to też mniejszy margines błędów. My byliśmy maksymalnie skoncentrowani i podejmowaliśmy odważne i dobre decyzje na wodzie, udało nam się utrzymać skupienie - mówi Kacper Paszek. Warunki na trasie były zmienne, więc trzeba było być bardzo czujnym, skoncentrowanym i dobrze odnajdować się w tych zmianach wiatru. W naszej klasie jest bardzo wyrównany poziom, mamy kilka naprawdę dobrych załóg i nie można sobie pozwolić na duże błędy, bo małe punkciki ważą bardzo dużo - dodaje Oliwia Laskowska.

Wyniki:



ILCA 6 seniorki

3. Magdalena Kwaśna - (Chojnicki Klub Żeglarski)

2. Lilly May Niezabitowska (Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg)

1. Wiktoria Gołębiowska (UKŻ Wiking Toruń)



ILCA 6 w klasyfikacji junior młodszy

3. Aleksandra Borucka (AZS Sailing Team Poznań)

2. Hanna Rogowska (Chojnicki Klub Żeglarski)

1. Danuta Grudzień ("Silesia - Opty" Chełm Śląski)



ILCA 6 junior i młodzieżowiec

3. Hanna Rogowska (Chojnicki Klub Żeglarski)

2. Danuta Grudzień ("Silesia - Opty" Chełm Śląski)

1. Lilly May Niezabitowska (Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg)



ILCA 7 seniorzy

3. Mikołaj Silny (SEJK Pogoń Szczecin)

2. Maxime Thommen (Yacht Klub Polski Gdynia)

1. Mateusz Hanke (AZS AWFiS Gdańsk)



ILCA 7 juniorzy

3. Maciej Panaś (Chojnicki Klub Żeglarski)

2. Filip Olszewski (MKS Dwójka Laser Team)

1. Maxime Thommen (Yacht Klub Polski Gdynia



ILCA 7 młodzieżowcy

3. Filip Olszewski (MKS Dwójka Warszawa)

2. Mikołaj Silny (SEJK Pogoń Szczecin)

1. Maxime Thommen (Yacht Klub Polski Gdynia)



Klasa 470 młodzieżowcy i seniorzy

3. Zofia Korsak i Franciszek Borys (MKS Dwójka / YKP Gdynia)

2. Agnieszka Pawłowska i Bartłomiej Szlija (Chojnicki Klub Żeglarski / UKŻ Lamelka Kartuzy)

1. Kacper Paszek i Oliwia Laskowska (AZS AWFiS Gdańsk / Chojnicki Klub Żeglarski)