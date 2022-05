Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk wystartują w dniach 10-12 czerwca w 78. ORLEN Rajdzie Polski. Będzie to znakomita okazja do pokazania się polskim kibicom na krajowym podwórku, ale też przede wszystkim do treningu przed Rajdem Estonii – rundą Rajdowych Mistrzostw Świata WRC.

Mikołaj Marczyk i pilot Szymon Gospodarczyk na trasie trzeciego odcinka specjalnego wyścigu samochodowego - "ORLEN 77. Rajd Polski" / Tomasz Waszczuk / PAP

Polscy kibice z utęsknieniem czekali na tę informację. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk wystartują w 78. ORLEN Rajdzie Polski. Wielkie rajdowe święto w Mikołajkach i mazurskich okolicach będzie znakomitą okazją do spotkania z fanami na krajowym podwórku. Natomiast należy podkreślić, że będzie to również znakomity trening przed bardzo szybkimi rajdami w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC w Estonii oraz Finlandii.

Można powiedzieć, że między załogą Marczyk / Gospodarczyk a Rajdem Polski jest jakaś wyjątkowa koneksja. Tam odnieśli swoje drugie i jednocześnie najważniejsze zwycięstwo w sezonie 2018, wyszarpując mistrzostwo Polski w klasie 2. W 2019 roku prezentowali tam znakomite tempo, do czasu pechowego kapcia. Sezon 2021 to już "crème de la crème". Na swoich domowych, mazurskich szutrach załoga ORLEN Team po raz pierwszy stanęła na podium rajdu mistrzostw Europy ERC, zostawiając rywali z mistrzostw Polski daleko, ponad 2 minuty za sobą.

Tegoroczny, 78. ORLEN Rajd Polski, odbędzie się w dniach 10-12 czerwca. Bazą tradycyjnie będą Mikołajki. Na zawodników czeka 14 odcinków specjalnych o łącznej długości 188 kilometrów. Bez wątpienia Marczyk i Gospodarczyk będą jednymi z głównych faworytów do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej rajdu.

W tym roku wystartujemy w 78. ORLEN Rajdzie Polski. To będzie dla nas wspaniałe wydarzenie. Startujemy w tym roku w mistrzostwach świata WRC, ale nie mogło nas zabraknąć na wielkim święcie rajdów w Mikołajkach. Chcemy dumnie reprezentować naszego partnera, markę ORLEN, już w czerwcu, na najpiękniejszych trasach rajdowych na świecie - podkreślił Mikołaj Marczyk.

To będzie nasz czwarty start w Rajdzie Polski - miły powrót do mistrzostw Europy. Dobrze czujemy się z Szymonem na mazurskich trasach i na pewno damy z siebie wszystko. Można powiedzieć nieco w żartach, że w ramach przygotowania będziemy mieli dwa rajdy WRC w Portugalii i na Sardynii. Wierzę w to, że te starty zaprocentują później w Mikołajkach i będziemy mogli cieszyć oczy polskich kibiców - podsumował zawodnik ORLEN Team.

Rajd Polski zawsze jest dla mnie czymś wyjątkowym. Spotkanie z polskimi kibicami, największa motorsportowa impreza w kraju. To czerwiec, Mazury - klimat tego rajdu jest wyjątkowy. Nigdzie nie startuje się lepiej, niż w domu. W zeszłym roku zajęliśmy na Rajdzie Polski 3. miejsce, za Aleksiejem Łukjaniukiem i Andreasem Mikkelsenem. Wierzę w to, że w tym roku powalczymy o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej - mówił Szymon Gospodarczyk.

Rajd Polski wpisał się na stałe do naszego rajdowego kalendarza. Pojawiliśmy się tam z Miko w 2018 roku i od tej pory pojawiamy się na każdej edycji. Bardzo lubimy ten rajd - to jedna z najlepszych imprez w tej części Europy i podkreślają to też zawodnicy z zagranicy. Oni też bardzo lubią przyjeżdżać do Mikołajek, to dla nich wielka gratka. Te szybkie zakręty, hopki, pośród pól i mazurskich jezior w czerwcowym słońcu - to coś wspaniałego - zakończył pilot Mikołaja Marczyka.

Zanim 78. ORLEN Rajd Polski, Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk wystartują w dwóch rundach Rajdowych Mistrzostw Świata WRC. W dniach 19-22 maja odbędzie się Rajd Portugalii, zaś w dniach 2-5 czerwca przyjdzie pora na Rajd Sardynii.