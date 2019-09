Polscy koszykarze odpadli w ćwierćfinale mistrzostw świata przegrywając z reprezentacją Hiszpanii 78:90. To jednak nie koniec gry biało-czerwonych w Chinach.

mecz Hiszpania-Polska / WU HONG / PAP/EPA

Polacy powalczą teraz o miejsca 5-8. Co ciekawe, podopieczni Mike’a Taylora mają jeszcze szansę na bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie.



Do turnieju olimpijskiego awansują dwie najlepsze drużyny z Europy. Do półfinału awansowała już Hiszpania, także ta drużyna na pewno znajdzie się wyżej od Polaków w klasyfikacji.

Z kolei Serbia po przegranej z Argentyną 87:97 będzie rywalizować o miejsca 5-8. W grze pozostały jeszcze dwie drużyny z Europy, które swoje mecze rozegrają jutro. Czechy zmierzą się w ćwierćfinale z Australią, a Francja zagra ze Stanami Zjednoczonymi.

Gdyby w tych meczach obie europejskie reprezentacje poniosły porażkę, to wtedy walka o drugie premiowane awansem miejsce rozegra się między Polską, Czechami, Francją i Serbią. Jeżeli jutro Trójkolorowi, albo nasi południowi sąsiedzi, awansują do półfinału, to walka o 5. miejsce będzie tylko prestiżowa.

Wiadomo już, że w kolejnym meczu reprezentacja Polski zagra z przegranym z meczu Australia-Czechy. Potem, w razie zwycięstwa, będzie grała o 5. miejsce. W razie porażki rozegra mecz o 7. lokatę.

Warto przypomnieć, że Polacy dzięki awansowi do drugiej rundy mistrzostw, mają zapewniony udział w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk.