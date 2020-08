Ararat-Armenia lub Omonia Nikozja może być rywalem Legii w 2. rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najpierw jednak warszawski klub musi pokonać u siebie KF Drita Gnjilane z Kosowa lub północnoirlandzki Linfield FC.

Zawodnicy Legii Warszawa fetują mistrzostwo Polski za sezon 2019/2020 / Leszek Szymańsk / PAP

Losowanie odbyło się w poniedziałek w Nyonie. Gospodarzem spotkania 2. rundy będzie Legia lub jej pogromca.

Trenerem Omonii jest Norweg Henning Berg, który w przeszłości prowadził Legię. Klub z Nikozji zajmował pierwsze miejsce w tabeli cypryjskiej ekstraklasy w momencie, gdy rozgrywki zostały przerwane z powodu pandemii koronawirusa. Sezonu nie wznowiono, dlatego nie przyznano tytułu mistrzowskiego ani nie wyłoniono spadkowiczów.

Z kolei mający siedzibę w Erywaniu Ararat-Armenia został w lipcu mistrzem kraju po raz drugi z rzędu, choć istnieje tylko od trzech lat. W tym roku dotarł także do finału krajowego Pucharu, ale przegrał w nim z lokalnym rywalem FC Noah 0:2. Także w niedzielnym meczu o Superpuchar Ararat przegrał z FC Noah 1:2 po dogrywce.

Z KF Drita lub Linfield FC legioniści zmierzą się 18 lub 19 sierpnia w Warszawie. Druga runda eliminacji zostanie rozegrana tydzień później.

Mistrz Kosowa Drita i najlepszy w Irlandii Północnej Linfield rywalizują jeszcze w rundzie wstępnej. Decydujące spotkanie między nimi zaplanowane jest na wtorek 11 sierpnia.

W 2. rundzie eliminacji zagra 17 zespołów, którzy zwycięsko wyjdą z 1. rundy, oraz mistrzowie Chorwacji (Dinamo Zagrzeb, którego piłkarzem jest Damian Kądzior), Szwajcarii (Young Boys Berno) i Danii (FC Midtjylland). Od tego etapu rozpoczyna się też rywalizacja w tzw. ścieżce ligowej, a więc bez udziału mistrzów krajowych.

Drużyny w eliminacjach rozgrywają tylko po jednym spotkaniu zamiast tradycyjnego systemu mecz i rewanż. To efekt pandemii koronawirusa oraz faktu, że rozgrywki rozpoczynają się z opóźnieniem, a muszą zakończyć się najpóźniej tradycyjnie na przełomie maja i czerwca, ponieważ od 11 czerwca do 11 lipca trwać będą mistrzostwa Europy. Aby awansować do fazy grupowej LM trzeba pokonać cztery rundy eliminacji. W ostatniej z nich będą już dwumecze.

Losowanie 3. rundy eliminacji zaplanowano na 31 sierpnia na godzinę 12.