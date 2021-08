W Kędzierzynie-Koźlu powstało pierwsze w Polsce Muzeum Koszulki Piłkarskiej. Na pierwszej wystawie znajduje się ponad 20 eksponatów. Wyjątkowe muzeum mieści się w Hotelu Hugo i można je odwiedzać bezpłatnie codziennie. „Wystawa będzie zmieniała się co 3 miesiące i będą to wystawy tematyczne. Plany na to jak mają zmienić się wystawy mamy bardzo ambitne” – zaznacza prezes Fundacji Koszulek Piłkarskich Maciej Nowak, który jest pomysłodawcą muzeum, a z którym w czasie otwarcia rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

