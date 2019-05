Brazylijczyk Neymar nie zagra w trzech meczach Paris Saint-Germain, a w dwóch kolejnych nałożono na niego karę w zawieszeniu, z powodu niesportowego gestu pod adresem kibica po finale piłkarskiego Pucharu Francji - ogłosiła w piątek tamtejsza federacja.

Neymar został odsunięty za karę za niesportowe zachowanie / YOAN VALAT / PAP/EPA

Sankcja obowiązuje od 13 maja, zatem Neymar może wystąpić w sobotnim spotkaniu ligowym na wyjeździe z Angers w 36. kolejce ekstraklasy francuskiej.

27-letni napastnik opuści natomiast mecze z Dijon i Reims, a także krajowy Superpuchar w chińskim Shenzhen. Brazylijczyk nie pojawi się więc do końca sezonu na stadionie paryżan Parc des Princes.



Pod koniec kwietnia w finale Pucharu Francji Paris Saint-Germain przegrał z Rennes (2:2, karne 5-6). Gdy Brazylijczyk wchodził z drużyną na trybunę podparyskiego Stade de France, aby odebrać nagrodę za zajęcie drugiego miejsca, popchnął jednego z kibiców Rennes, który sprowokował go okrzykiem: "Naucz się grać w piłkę".



W tym samym spotkaniu czerwoną kartkę za brutalny faul w dogrywce otrzymał inny gwiazdor drużyny z Paryża Kylian Mbappe, za co już przed tygodniem federacja ukarała go odsunięciem od trzech spotkań.



Paris Saint-Germain już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza Francji.