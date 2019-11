8,5 roku w więzieniu ma spędzić holenderska sprinterka Madiea Ghafoor. 27-letnia brązowa medalistka mistrzostw Europy juniorów w biegu na 400 m została skazana za posiadanie narkotyków. W 2011 roku została w czerwcu złapana przez niemiecką policję, gdy w samochodzie przewoziła 50 kg metamfetaminy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Olimpijka z Rio de Janeiro została zatrzymana 18 czerwca podczas przypadkowej kontroli na autostradzie A3 niedaleko miejscowości Elten. Okazało się, że przewozi 50 kg metamfetaminy i ecstasy o łącznej wartości ok. dwóch milionów euro. Miała także przy sobie 12 tys. euro w gotówce.

Kara jest niespodziewanie wysoka, bo prokurator żądał 7,5 roku więzienia, ale sąd uznał, że to zbyt łagodne potraktowanie przestępstwa i ukarał ją 8,5-letnim okresem pozbawienia wolności. Adwokat Ghafoor zapowiedział odwołanie się od wyroku. W trakcie zeznań lekkoatletka twierdziła, że nie wiedziała, iż to są narkotyki. Przekonana była, że to... środki dopingujące. Była bowiem bez formy i chciała lepiej przygotować się na jesienne mistrzostwa świata w Dausze. "Towar" dostała w jednej z amsterdamskich knajp.



Rekord życiowy Ghafoor w biegu na 400 m wynosi 51,12.