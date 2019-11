Skandal we Francji! Tamtejsze MSW złożyło w prokuraturze doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez grupę raperów 13 Block z imigranckiego getta w Sevran pod Paryżem. W jednej z piosenek wychwalają oni handel narkotykami, nawołują do organizowania zamieszek i mordowania policjantów.

Wideo youtube

"Marzymy o stosach zwłok policjantów na ulicach!" - śpiewają ciemnoskórzy raperzy z grupy 13 Block. Funkcjonariuszy nazywają "brudnymi wieprzami". Ich prowokacyjny teledysk "Fuck le 17" - co jest aluzja do numeru telefonicznego policji we Francji - wywołał zamieszanie po ukazaniu się w internecie.

Wielu paryskich komentatorów jest zadowolona z faktu, że MSW złożyło doniesienie w prokuraturze o popełnieniu przestępstwa. Jednocześnie jednak zauważają oni, że francuscy sędziowie wykazują często daleko idącą pobłażliwość wobec szokujących tekstów raperów.

Wcześniej tylko na pięć tysięcy euro grzywny w zawieszeniu został Conrad Moukouri Manga - raper z kameruńskimi korzeniami występujący pod pseudonimem Nick Konrad. To autor szokującej piosenki "Wieszajcie białych". Nawoływał w niej do mordowania białych dzieci, wieszania ich rodziców i zabierania im majątków.